人民网北京9月22日电 （记者杜燕飞）记者从三峡集团获悉，白鹤滩水电站8号机组今日顺利通过并网调试72小时试运行，正式转入商业运行，这是白鹤滩水电站投产发电的第12台百万千瓦水轮发电机组，也是三峡集团在长江干流上建成投产的第106台水轮发电机组，标志着白鹤滩水电站左岸机组全部投产发电。

白鹤滩水电站位于四川省宁南县和云南省巧家县交界的金沙江下游干流河段上，是当今世界在建规模最大、技术难度最高的水电工程。白鹤滩水电站共安装16台单机容量100万千瓦水轮发电机组，单机容量居世界第一，其中，1号至8号机组位于左岸地下厂房，9号至16号机组位于右岸地下厂房。

“截至目前，白鹤滩已投产机组均处于安全稳定运行状态，累计发电量超过410亿千瓦时，保障了电力安全稳定供应。”三峡集团白鹤滩工程建设部主任汪志林表示，作为国家“西电东送”重大工程，白鹤滩水电站生产的电能主要送往华东地区，将提高该区域的清洁能源比重，为长三角经济发展注入绿色动力。

据介绍，白鹤滩百万千瓦机组均实现了数字化智能制造，采用全生命周期质量管理体系，制定标准、优化工艺、严格质量控制，实现了一次安装完成、一次启动成功、一次试运行成功。机组运行指标优良，振动、摆度值约0.06毫米，仅为一根普通头发丝直径大小。发电机三部轴承、定子绕组温升均满足设计要求。水轮机最优效率96.7%，居世界领先水平，带动了水电装备产品及全产业链的升级换代，推进了国产化进程。

白鹤滩水电站全面建成投产后，将成为仅次于三峡电站的世界第二大水电站，多年平均发电量可达624.43亿千瓦时，每年可节约标准煤约1968万吨，减少排放二氧化碳5160万吨，助力实现碳达峰、碳中和目标。