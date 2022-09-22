人民网北京9月22日电 （焦磊）今年2月，国家发展改革委等部门联合印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点并规划了10个国家数据中心集群，至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。“东数西算”通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系，将东部算力需求有序引导到西部，优化数据中心建设布局，促进东西部协同联动。日前，“东数西算下新型算力基础设施与发展”研讨会在北京召开，会上发布了《东数西算下新型算力基础设施发展白皮书》（以下简称《白皮书》），《白皮书》就“东数西算”工程落实中算力基建面临的诸多挑战进行详细分析，并对2030年算力设施的趋势进行了展望。

会上，国家信息中心信息化和产业发展部主任单志广表示，“东数西算”是“全国一体化大数据中心协同创新体系”的一个下辖概念，而后者旨在推进技术、业务、数据融合，实现跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务，其实现方式不是固定不变的。但无论哪种模式，都有着共同的目标，一是促进数据中心资源最大化共享、流通和利用；二是通过数据中心的系统化布局，促进国家碳达峰、碳中和目标实现。

数据显示，近几年，中国数据中心能耗增速达61%，在所有类型的产业里增速最高。《白皮书》指出，目前我国仅有41%的数据中心PUE（电能利用率）在1.4以下。单志广表示，数据中心高能耗是其显著特征，作为“东数西算”工程重要算力基础设施，液体冷却、清洁能源、余热回收等绿色低碳技术应加大推广利用，而液冷技术中国处于国际领先地位，效率可比传统的风冷提高一千到三千倍，是未来重大的发展趋势。

业内分析认为，当前各行业应用对算力的多元化需求日益显著，这对“东数西算”为用户提供更加通用化、多元化的算力选择提出了更高要求。同时，政府投资建设“东数西算”公共基础设施时，也应考虑其通用性和兼容性，以促进技术、数据、业务的最大化利用和流通，促进算力普惠服务。这无疑给算力网的标准化和调度服务提出了诸多挑战。

中国科学院计算技术研究所研究员张云泉在会上表示，数字文明时代要求算力基础设施资源充沛，随着数字时代的发展，人们在“智能化数字空间”中有随地接入、随时访问算力的需求，而算力若像电力一样方便取用，关键需要统一标准和实现智能化调度，构建起“算力插座”，这需要底层硬件的通用性和软件栈的打通，解决算力接入、调度、智能化匹配等难题。

据《白皮书》介绍，中科曙光成立了“曙光智算”子品牌，以统筹各地算力中心的一体化运营和对外服务，降低计算应用的门槛，使其不仅拥有自持的海量原生算力资源，还已实现与十余个区域算力中心的接入，并实现了极速互联与融合调度，已初步建成集算力、存储、数据和增值服务为一体的“全国一体化算力服务平台”。

(责编：王震、吕骞)

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