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中国近一半环境类指标提前实现联合国2030年可持续发展目标

2022年09月22日17:05 | 来源：人民网
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人民网北京9月22日电 （记者赵竹青）记者从中国科学院获悉，当地时间9月20日，在纽约举行的“全球发展倡议之友小组”部长级会议上，中方发布《地球大数据支撑可持续发展目标报告（2022）》（以下简称《报告》）。《报告》评估了2010~2021年中国56个环境类可持续发展指标的进展情况，结果显示，中国环境类指标相比于2015年（议程起始年）整体大幅改善，在2030年议程实施接近中期之际，在评估的中国56个指标中，已有近一半的环境类指标提前实现目标，为2030年整体实现可持续发展目标奠定了良好的基础。

该报告由可持续发展大数据国际研究中心和中国科学院“地球大数据科学工程”先导专项撰写，来自40多家科研院所、高校等共170余名科研人员参与。《报告》广泛征求了各部门、智库和相关机构的意见和建议，反映了可持续发展大数据领域的最新研究成果，是大数据支撑可持续发展目标（SDGs）落实的创新性实践。

《报告》聚焦零饥饿、清洁饮水和卫生设施、经济适用的清洁能源、可持续城市和社区、气候行动、水下生物和陆地生物等七个可持续发展目标的25个具体目标及SDG多指标交叉与综合开展了一系列指标监测评估示范研究工作，形成42个典型案例，贡献31套数据产品、21种方法模型和33项决策支持，展示了全球、区域、国家和典型地区四个尺度的SDG指标监测和评估成果。

在SDG 2零饥饿方面，研究发现2020年全球约85.2%的耕地为单季种植模式，复种指数仍有提升潜力；2015 ~2020年，中国农田耕层土壤有机碳增加了3.4%。在SDG 6清洁饮水和卫生设施方面，研究发现中国地下水环境改善显著，农业用水效率显著提高，总体用水紧张程度呈下降趋势，水资源管理工具优化提升明显。在SDG 7经济适用的清洁能源方面，研究发现2020年全球通电建筑面积较2014 年增加显著；2021年，中国可再生能源装机和发电量分别是2015年 的2.12倍和1.79倍。在SDG 11可持续城市和社区方面，研究发现2000~2020年全球城镇化协调发展；中国以全球19%的城市建成区面积贡献了全球28%的城市显著变绿区域，中国城市增绿受益人口占全球受益总人口约 47%。在SDG 13 气候行动方面，研究发现中国及其省级政府已建立起较为完善的减灾体系，中国气候变化教育体系相对完善；全球陆地不断升温，高温热浪频率和强度增加，海洋热含量不断增加。在SDG 14水下生物方面，研究发现近十余年中国近海营养盐浓度显著降低；中国近海湿地在抵御台风减少灾害损失方面发挥了显著作用；近十年来中国围填海管控和治理取得了显著成效。在SDG 15 陆地生物方面，研究发现中国土地退化治理成效显著；中国山地生态系统受保护比例较高，空间布局正在进一步优化；主要外来入侵物种防控效果显著，并形成了具有推广价值的防控技术体系。

在SDG多指标交叉与综合方面，研究发现过去20年，中国省级行政区SDG多指标协同与权衡关系具有显著的时空差异；通过在海南省、云南省临沧市、广西壮族自治区桂林市、广东省深圳市等四个典型区域开展SDGs综合评估，可为中国不同特色区域科学确立优先发展目标、缓解发展中存在的 SDG指标权衡问题、优化可持续发展路径提供决策参考。

研究成果为直接填补SDG指标监测数据缺失提供了高质量数据产品，为更深入理解指标进展和驱动因素提供了补充性背景与分析数据，为更及时、更精细评估与预测SDG指标提供了新方法，同时也为提升指标的全球协同与可比性、应对跨国界可持续发展问题提供了科学实证，为服务联合国2030年可持续发展议程提供科技支撑。

自2019年以来，《地球大数据支撑可持续发展目标报告》连续四年由中方发布，定量、系统解读不同尺度和区域SDGs的实现进程和变化趋势，以期为2030年议程和全球发展倡议的深入实施做出积极贡献。

(责编：赵竹青、吕骞)
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