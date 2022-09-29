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长江航道部门统筹航道养护力量 确保国庆期间航道安全畅通

2022年09月29日13:47 | 来源：人民网
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人民网北京9月29日电 （记者王连香）据长江航道局消息，长江航道部门通过对“极端水情”的提前预判显示，国庆期间长江水位还将持续下降，长江干线航道将呈现“枯水更枯”趋势。对此，长江航道部门提前统筹协调全线航道养护力量，保障国庆期间航道安全畅通。长江航道部门将对长江航运船舶提出以下四点要求：

一是密切关注长江航道部门发布的水情信息、航道通告、尺度预报等信息；

二是提前做好航行计划，掌握了解重点水道航行条件和注意事项，合理配载，规划合适航线，切勿超载、超吃水航行；

三是通过重点水道疏浚水域时，确保通讯设备正常，加强与施工船舶的联系与沟通，采取有效措施，保障航行安全；

四是通过单向控制河段时，按照通行信号台调度指挥信号，有序通航。

据悉，国庆节期间，为确保重点水道航道维护尺度，在长江航道局的统一指挥下，长江航道工程局有限责任公司积极响应,调度18艘工程船舶在长江中下游芦家河、太平口、界牌、嘉鱼、戴家洲、九江、土桥、江心洲等10多个水道开展24小时全天候疏浚施工。同时，长江航道部门平均每天安排约1200余人进行值班值守，投入230余艘船艇，对长江干线7000余座航标进行监测维护，确保全线航道安全畅通。

(责编：王连香、高雷)
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