人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

首都机场国庆假期预计运送旅客27万人次 9月30日将迎节前客流高峰

2022年09月29日16:08 | 来源：人民网
小字号

首都机场9月30日将迎来节前客流高峰。受访方供图

人民网北京9月29日电 （记者乔雪峰）记者从首都机场获悉，10月1日至7日，首都机场将迎来国庆长假。数据预测，首都机场假日期间预计运送旅客27万人次，日均3.9万人次；共保障航班3606架次，日均515架次。航班及客流高峰将出现在9月30日，当天客流量约5.6万人次，起降航班为597架次。返程高峰将出现在10月7日，当天客流量约5万人次，起降航班为576架次。

首都机场相关负责人表示，为了给旅客营造浓郁的节日氛围，首都机场在2号、3号航站楼分别打造主题景观。其中，3号航站楼的“‘礼’赞中华 情寄家国”节日景观，以礼物盒造型为主体，并引入裸眼3D技术，带来全新视觉体验。

首都机场在3号航站楼打造的节日景观。受访方供图

该负责人表示，今年重阳节适逢国庆长假，为弘扬中华民族传统文化，传承尊老、敬老、爱老、助老的传统美德，首都机场推出“幸福重阳 情暖旅途”线下活动，进一步丰富旅客出行体验。同时，结合节假日期间老年、轮椅旅客、孕妇、无人陪儿童等特殊群体旅客的出行情况，首都机场还将及时做好相关人员和设备的调配，开展一对一爱心陪伴服务、轮椅服务、“乡音”随行等贴心服务举措，助力旅客顺畅出行。

在乘机过检方面，首都机场提醒广大旅客，严禁在托运行李中夹带易燃易爆、火种、锂电池（含充电宝）等违禁品、危险品和限带物品。双氧水消毒液、过氧化氢消毒液、84消毒液禁止随身携带和托运。酒精类消毒剂，酒精体积百分含量超过70%禁止随身携带和托运，70%及以下只能托运且每瓶不得超过500ml。乘机旅客在出行前整理行李时应留意物品携带的有关规定，以免影响行程安排。

“出行旅客应提前了解目的地政府对于核酸检测阴性证明等防控政策要求，在满足条件后再出行。”该负责人表示，目前，根据北京市相关要求，旅客进入首都机场航站楼、停车楼须提供“72小时内核酸检测阴性证明”，在出行过程中主动配合全员扫码测温、查验核酸阴性证明，并自觉做好各项防护工作，包括保持一米距离、规范佩戴口罩等。

(责编：王连香、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
首都机场国庆假期预计运送旅客27万人次 9月30日将迎节前客流高峰
　　首都机场9月30日将迎来节前客流高峰。受访方供图 人民网北京9月29日电 （记者乔雪峰）记者从首都机场获悉，10月1日至7日，首都机场将迎来国庆长假。…
交通运输部：全力保障重点物资运输畅通
　　人民网北京9月29日电 （记者王连香）今日，国务院联防联控机制就做好国庆期间疫情防控有关情况举行发布会，交通运输部运输服务司副司长韩敬华介绍，当前，全国疫情在局部仍时有发生。受疫情影响，货运车辆过度管控问题在部分地区仍然零星散发。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部