首都机场9月30日将迎来节前客流高峰。受访方供图

人民网北京9月29日电 （记者乔雪峰）记者从首都机场获悉，10月1日至7日，首都机场将迎来国庆长假。数据预测，首都机场假日期间预计运送旅客27万人次，日均3.9万人次；共保障航班3606架次，日均515架次。航班及客流高峰将出现在9月30日，当天客流量约5.6万人次，起降航班为597架次。返程高峰将出现在10月7日，当天客流量约5万人次，起降航班为576架次。

首都机场相关负责人表示，为了给旅客营造浓郁的节日氛围，首都机场在2号、3号航站楼分别打造主题景观。其中，3号航站楼的“‘礼’赞中华 情寄家国”节日景观，以礼物盒造型为主体，并引入裸眼3D技术，带来全新视觉体验。

首都机场在3号航站楼打造的节日景观。受访方供图

该负责人表示，今年重阳节适逢国庆长假，为弘扬中华民族传统文化，传承尊老、敬老、爱老、助老的传统美德，首都机场推出“幸福重阳 情暖旅途”线下活动，进一步丰富旅客出行体验。同时，结合节假日期间老年、轮椅旅客、孕妇、无人陪儿童等特殊群体旅客的出行情况，首都机场还将及时做好相关人员和设备的调配，开展一对一爱心陪伴服务、轮椅服务、“乡音”随行等贴心服务举措，助力旅客顺畅出行。

在乘机过检方面，首都机场提醒广大旅客，严禁在托运行李中夹带易燃易爆、火种、锂电池（含充电宝）等违禁品、危险品和限带物品。双氧水消毒液、过氧化氢消毒液、84消毒液禁止随身携带和托运。酒精类消毒剂，酒精体积百分含量超过70%禁止随身携带和托运，70%及以下只能托运且每瓶不得超过500ml。乘机旅客在出行前整理行李时应留意物品携带的有关规定，以免影响行程安排。

“出行旅客应提前了解目的地政府对于核酸检测阴性证明等防控政策要求，在满足条件后再出行。”该负责人表示，目前，根据北京市相关要求，旅客进入首都机场航站楼、停车楼须提供“72小时内核酸检测阴性证明”，在出行过程中主动配合全员扫码测温、查验核酸阴性证明，并自觉做好各项防护工作，包括保持一米距离、规范佩戴口罩等。

(责编：王连香、高雷)

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