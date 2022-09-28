刘 麟 陈虹桥

原标题：巨型稻：产量如何 口感咋样

近日，湖南省长沙县路口镇的隆平稻作公园中2米巨型稻将进入成熟期的视频引发关注。什么是巨型稻？巨型稻和杂交水稻有着什么样的关联？袁隆平院士的“禾下乘凉梦”实现了吗？巨型稻好吃不好吃？记者就此采访了被誉为“巨型稻之父”的中国科学院亚热带农业生态研究所研究员夏新界。

记者：什么是巨型稻？巨型稻和杂交水稻有着什么样的关联？

夏新界：顾名思义，巨型稻就是比一般的稻子形状要大、产量要高的水稻。我们最先研究出来的巨型稻是一种常规稻，是选优培优出来的，并不是杂交稻。巨型稻是在现有优异水稻种源基础上，运用突变体筛选、籼粳亚种间及野生稻远缘杂交等一系列生物遗传育种技术，获得的拥有完全自主知识产权的超大生物量水稻新种质材料。

但是，常规巨型稻数量很少，所以我们把常规巨型稻作为亲本材料，与其他普通水稻杂交，产生很多后代后再去种植，解决了巨型稻少的问题。现在地里试种的巨型稻，都是杂交后的巨型稻。如今在各地推广种植的巨型稻，也是一种新型杂交稻。

实际上，2013年，常规巨型稻就在我国研发出来了，2015年之后才做成杂交稻。我们以籼稻93-11、日本晴等为材料，获得突变体植株，筛选合适目标突变体后经田间授粉杂交，获得较稳定后代群体后再与茶陵野生稻进行授粉杂交，逐年选育纯化，最终获得基本稳定的巨型稻株系。

记者：有说法认为，袁隆平院士的“禾下乘凉梦”实现了。这个说法准确吗？

夏新界：目前，我国水稻产量就其收获指数而言，已达到了植物生理学家认为的上限。因自身生物量的限制，在过去20年间，我国水稻产量增幅十分有限，不超过15%。未来要在水稻产量上有较大突破，必须培育出超大生物量的新型水稻。袁隆平院士的“禾下乘凉梦”就是梦想种出能在禾下乘凉的巨型水稻，通过增加水稻自身生物产量来提高其单位面积的稻谷产量。

如今，巨型水稻试种出来了，但“禾下乘凉梦”还没有真正实现。只有把巨型稻的亩产量提高到1200公斤甚至1500公斤，才算真正实现了“禾下乘凉梦”。

为什么这么说呢？2017年10月16日，巨型稻在湖南长沙市长沙县金井镇培育成功。袁隆平说，只要种植技术过关，巨型稻单季亩产可达1200公斤至1500公斤。现在的巨型稻株高达1.8米至2.2米，与普通水稻相比高出1米左右，单位面积生物量可达40吨/公顷，为现有水稻的1.5倍以上。如果改进优化栽培种技术，将巨型稻杂交品种的收获指数提高到现有超级杂交稻水平，其理论单季产量将超过1200公斤/亩。

2017年以来，研究团队在南方多省多区域试验发现，在中等肥力水平，大田常规肥水管理条件下，巨型稻单季产量能达到800公斤/亩上下，比普通杂交稻每亩高出100公斤至200公斤。其中，巨型稻品种之“巨丰5号”株高2米以上，平均有效分蘖51个，比普通稻多2倍；单穗实粒数高达680粒，比普通稻多2倍至3倍。试验数据显示，2017年至2018年在长沙县金井镇试验区的普通稻田和常规田间管理条件下，其单季产量稳定达到每亩660公斤至860公斤，远高于全国440余公斤的平均产量和湖南当地杂交稻产量。今年由于气候原因，很多地方比较干旱，受旱情影响，四川省西充县试种的200亩巨型稻亩产量只有650多公斤，但也比同期的常规杂交水稻多100公斤左右。

正常情况下，试验田的巨型稻亩产能达到1000公斤以上，但大田推广的亩产还需要努力。“禾下乘凉梦”中的禾苗高度已经实现了，但产量离目标还有一段距离。

记者：巨型稻发展前景如何？

夏新界：巨型稻发展前景非常好，特别是种养结合的试验，更体现了巨型稻的优势。

巨型稻可以起到很好的遮阳效果，再加上巨型稻稻秆粗壮，种植密度比其他水稻小很多，能为稻下动物提供良好生存空间。2017年和2018年，研究团队在长沙县金井镇湘丰村建设了300亩“巨型稻”生态综合种养模式试验与示范区，全程无化肥、农药、抗生素等使用。与现有稻田综合种养模式相比，稻谷产量至少提高1倍，青蛙、泥鳅、稻花鱼等养殖动物的成活率也提高1倍以上，生长周期缩短15天至20天，个体重量提高20%以上，产量提高1.5倍以上。除了种养结合，巨型稻生物量巨大，每亩可产出3吨至5吨秸秆，秸秆经处理后可饲养牲畜，也有不少附加价值。

在种植环境上，巨型稻对生长环境的要求并不苛刻。巨型稻根系发达，深度达35厘米至60厘米之多，比普通稻的根系长度增长1倍以上，根系总量是普通稻的3倍至4倍。其发达的根系，使养分流失大幅减少，能够把水稻周边的养分充分吸收利用起来。稻田、水沟、水塘、干湿地、贫瘠新垦地、盐碱地均可成其“落脚地”。比如，2020年种植在广东阳江海边的巨型稻就经受住了海水的反复浸泡，每亩产出稻谷1040斤，同时还出产基围虾1000多斤。巨型稻个高体大、吃水深、耐淹涝，2020年四川犍为县种植巨型稻400多亩，每亩产鱼800多斤，稻谷近1000斤。今年5月份，巨型稻在京津冀地区首次试种，目前已进入灌浆期，预计10月进入收获期。东北的黑土地上也开始尝试种植巨型稻了。目前，有22个省份的300多个种植点试种巨型稻近2万亩。

还有人担心，巨型稻长这么高大，肥料、农药肯定用得多，会影响粮食的安全。这种担忧其实大可不必。由于巨型稻株形高大、根深叶茂、茎秆粗壮、宜疏植、生育期较长、淹水深度大，可为蛙、鱼、泥鳅和鸭等稻田养殖动物提供良好的栖息环境。结合相关技术，可用来打造可持续循环发展的高效生态立体种养农业新模式，并充分利用巨型稻种养结合的这一特殊优势，提升稻田的经济效益和生态效益。

虽然巨型稻苗比普通水稻苗价格高一些，但种植1亩巨型稻的成本却比种1亩普通水稻成本降低200元左右。这是因为巨型稻“好养活”，后续也没有除杂草的烦恼，综合考虑稻谷产量增加以及秸秆用作青贮饲料，每亩巨型稻能增收800元以上。

记者：巨型稻米口感怎么样？

夏新界：经过农业农村部食品质量检验测试中心（武汉）检测，米质已达国家优质稻谷三级，突破了杂交稻“高产不优质、口感差”的难关，且经检测分析发现，巨型稻米中重金属含量远低于国家标准红线。

(责编：杨曦、陈键)

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