人民网记者 许维娜

消费是最终需求，既是生产的最终目的和动力，也是人民对美好生活需要的直接体现。

伴随居民收入增长和中等收入群体规模扩大，我国消费结构加快升级，居民消费服务化趋势加快发展，成为扩大内需的重要动力。近年来，大众餐饮、文化娱乐、健康养生等正在成为消费新热点，而这些新热点也不断加码催熟一些多元化新兴业态。

美团发布的数据显示，在今年的中秋假期，一些新的消费业态搜索热度持续提升，其中射箭、Livehouse、撸宠等新业态的搜索热度增长均超70%。作为传统“六艺”之一的射箭，正在年轻人中迎来一波消费热潮。在基本的体验形态之外，有部分商家还加入了特色元素，让体验更丰富有趣，例如一些主打国风的射箭馆，特色是让消费者换上汉服、使用中国传统弓，在古色古香风格的场地内，体会一把传统“弯弓射月”的古风情怀。

近年来，预制菜产业也不断发展壮大，对此，君智战略咨询合伙人、事业部总经理谢宏达表示，随着居民生活节奏的加快，做饭意愿下降，加之高峰期外卖运力的紧张，人们对用餐便捷性上有了更高的要求。因此，预制菜的需求逐步被激发，中餐标准化成为了推动预制菜高质量发展的关键因素。

谢宏达以贾国龙预制菜为例，其通过食材、大厨、工艺和科技上的创新，实现了百种地道美食加热就吃，比如通过-40℃急冻科技，锁住出锅时的味道，更好地满足消费者需求。数据显示，截至今年春节，不包含堂食和外卖，贾国龙预制菜三年时间零售业务销售3亿元。

“随着环保、可持续的理念逐渐深入人心，无论是像汉服这样的文化生活类商品还是在其他的消费领域，都更加注重资源的循环复用。”转转集团首席执行官黄炜介绍，比如在平台上，除了汉服等多品类的C2C交易，在数码流转行业的交易规模也早已超过海外市场，二手时尚通过直播等方式也正在被越来越多的中国消费者接受。

在美妆行业，欧莱雅北亚总裁及中国首席执行官费博瑞告诉记者，近年来，线上线下消费市场火热，消费者热情高涨，美妆市场也保持着高度活力，不断涌现出新的消费趋势，“我们发现香水、香氛已逐渐成为中国消费者新的生活方式场景的一部分。为此，欧莱雅中国旗下上海美次方投资有限公司宣布对中国本土高端香水香氛品牌进行了投资。”

消费活，则经济活。数据显示，根据国家统计局的数据，今年8月份，社会消费品零售总额36258亿元，同比增长5.4％。其中，除汽车以外的消费品零售额32283亿元，增长4.3％。

对此，有专家建议，要创新打造更多消费新场景、新业态、新模式，积极发展信息消费、数字消费、绿色消费等新型消费，与此同时，促进消费扩能提级，充分释放新型消费的强大动能和巨大潜力。

(责编：杨曦、高雷)

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