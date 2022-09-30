人民网北京9月30日电 （记者杜燕飞）在国家能源集团与中国中车集团28日举行合作协议签约仪式上，“国能号”电力机车和KM81型煤炭漏斗车在株洲正式下线。其中，“国能号”机车外观采用仿生形态，集智能驾驶、智能运维和智能诊断于一身。“国能号”KM81型煤炭漏斗车,集成无线电空制动系统和环保活动顶盖，即将投入西煤东运的能源保供任务。

同时，签约仪式上还展示了双方此前合作的成果，包括全球首台24轴大功率电力机车正式上线运行，3万吨级重载列车完成静态试验及全国首台大功率氢能源动力调车机车运行试验。

双方表示，将以智能重载铁路装备为基础，拓展现代物流、智能矿山装备制造、智慧运维、绿色能源及环保等战略性产业重点领域合作，预计今年双方合作项目可达80亿元。

业内人士认为，此次双方在现代能源运输产业链建设方面的合作，将进一步加快推动我国现代能源运输产业链发展，助力新发展格局，强化国内产业链供应链安全。

(责编：王连香、高雷)

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