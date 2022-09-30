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提前完成今年计划性停航检修 三峡升船机正式恢复通航

2022年09月30日15:06 | 来源：人民网
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船舶通过三峡升船机。受访者供图
船舶通过三峡升船机。受访者供图
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人民网北京9月30日电 （记者杜燕飞）记者从三峡集团获悉，29日8时，三峡升船机2022年计划性停航检修较原计划提前12小时完成检修任务，正式恢复通航。

记者了解，三峡升船机是我国第一座齿轮齿条爬升式垂直升船机，是目前世界上技术难度和规模最大的升船机，具有提升高度大、提升重量大、上游通航水位变幅大和下游水位变化速率快的特点。

此次检修于8月25日8时开始，是三峡升船机正式通航以来的第二次计划性停航检修，由三峡集团流域管理中心牵头组织,12家参修单位350余人参与检修，检修内容累计38项。

据介绍，此次检修创新使用防撞启闭油缸、间隙密封框油缸、防撞缓冲油缸等专用拆轴工装，经估算，提高了近30%的检修效率；“门架式可拼接工装”首次亮相，下游防撞缓冲油缸更换拆装更省时省力；创新研制可升降式移动运输小车，提升了升船机承船厢底板设备约50%的运输效率；首次安装轻质可拆卸式护栏，承船厢迎水面临边作业更便捷、更安全。

业内人士认为，三峡升船机有计划性的开展停航检修，可以进一步提高升船机设备设施的技术性能，对保障升船机长期安全稳定高效运行，更好发挥黄金水道功能具有重要意义。

自2016年9月18日试通航以来，三峡升船机累计安全稳定运行近3万厢次，运送旅客54万余人次、货物1080万吨。今年1月至8月，三峡升船机过机货运量315万吨，创同期历史新高，预计2022年通过量将突破400万吨。

(责编：王连香、高雷)分享让更多人看到

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