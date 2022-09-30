人民网记者 栗翘楚

礼赞新时代，奋进新征程。在迎接党的二十大胜利召开之际，国企改革三年行动主体任务已基本完成，国企改革在众多领域取得了决定性成果，国有资本和国有企业不断做强、做优、做大，为巩固经济回升向好趋势、保持经济运行在合理区间作出了重要贡献。



为梳理国企改革三年行动取得一系列重要的阶段性成果，集中宣传报道国企改革进程中涌现出的鲜活故事，人民网财经组织了“决战决胜国企改革三年行动”系列访谈，系统、全面、生动地展示国企改革三年行动中的改革成效，及企业员工的精神风貌。

2020年，国企改革三年行动大幕拉开，从制定方案压实责任，到改革任务逐项落地，从重点专项有序推进，到开展专项督导考核……随着一系列举措有的放矢铺展开，一系列改革任务率先破题，各项改革成果也在为国资国企平稳健康发展注入强劲动力。

中国核电嘉宾做客《人民会客厅》栏目。人民网记者 于凯摄

在国企改革三年行动收官之际，中核集团总经理助理，中国核电党委书记、董事长卢铁忠，秦山核电党委书记、董事长黄潜，三门核电党委副书记庞安兵，中核汇能总经理、党委副书记王志刚做客《人民会客厅》栏目，参加人民网“决战决胜国企改革三年行动”系列访谈，围绕“积极安全有序发展核电”方针和助力“双碳”目标，讲述了大型央企的改革之路。

降本增效出实招 国企改革三年行动成效显著

作为国内首家A股上市的纯核电公司、中国最大的核电运营商之一，中国核电肩负着推进“建成核工业强国”和“构建现代能源体系”的双重责任。

中核集团总经理助理，中国核电党委书记、董事长卢铁忠。人民网记者 于凯摄

“对于一家追求卓越的企业而言，改革创新从来不是完成时，而是进行时。”卢铁忠介绍，2020年以来，中国核电从完善中国特色现代企业制度、推进国有经济布局优化和结构调整、积极稳妥深化混合所有制改革、健全市场化经营机制、抓好改革专项工程和加强国有企业党的领导和党的建设等6个方面制定了重点改革任务，积极推进落实各项改革举措，对改革薄弱环节攻坚克难。

截至2022年5月30日，国企改革三年行动56项总任务，306项总举措全部提前完成，中国核电超前完成国资委要求的“7月前完成全部改革任务”的目标。

卢铁忠表示，三年来，中国核电运行业绩创新高，机组建设结硕果；科技创新能力不断强化，数字化转型稳步推进；能源供应保障有力，核能多用途开创新局面；公司总体经营绩效和规范化管理水平获得全面提升，公司党建引领和文化品牌建设有成效，成功入选国资委管理标杆企业、“公司治理基层示范企业”。

党建与业务深度融合 多维度激发企业活力

秦山核电拥有我国自行设计、建造和运营管理的第一座30万千瓦压水堆核电站，目前共有九台机组，已安全发电31年，也成为我国核电技术发展的缩影。如今，秦山核电已100%完成国企改革三年行动任务。

“推进党建工作与业务工作的深度融合，是国企高质量发展的根本保证。”黄潜表示，秦山核电党委坚持“把方向、管大局、促落实”，完善公司“三重一大”、党委会议事规则等制度，制定党委会决策事项清单，完善党委前置审议重大经营管理事项清单，明确四大类25项78条事项，党委和其他治理主体权责边界进一步厘清，党的领导与公司治理深度融合。

作为首个三代核电自主化依托项目，三门核电一期工程建设工期近十年，在全体建设者的不懈努力下，项目最终安全、高质量建设完成，获得了国家优质工程金奖。

庞安兵表示，三门核电党委始终坚持党建工作融入中心、服务生产经营不偏离，按照“大党建、强体系、重质量、聚人心、创价值”的工作思路，锚定目标，持之以恒开展国际对标，通过“走出去”和“请进来”等方式，系统学习国际先进的核安全文化理念和生产管理经验，形成了一套完善的生产管理体系和对核安全高度敬畏的意识，支撑机组取得优秀的运行业绩，进一步激发企业活力。

在“双碳”目标下，更高效、更清洁、更安全是人类对电力获取永恒的追求，作为中核集团、中国核电非核清洁能源产业开发、建设、运营的专业化平台，中核汇能已经成为中国核电重要的规模增长极和利润增长点。

王志刚表示，面对当前新能源产业发展既有机遇又有挑战的新形势，中核汇能走出了一条“大、小、新、研、特”的差异化发展之路。大是指大基地和规模较大的风光电项目；小是指分布式和规模较小的风光电项目；新是氢能、储能、充电桩等新业态和“源网荷储”“风光储”一体化等新模式；研是指通过科研技改等方式推动存量资产的提质增效；特是指充分发挥中核集团和中国核电各层面优势，切实推动企业高质量发展。

创新助力“双碳”目标 集约化助推企业发展

“在‘双碳’目标下，清洁能源事业正迎来高质量发展的全新机遇，核能也将大有可为。在快速发展的同时，中国核电必须要推动先进管理模式的变革与之相适应。”卢铁忠表示，集约化正是中国核电抓住发展机遇，赢得发展主动的关键一招。

所谓集约化是指将全系统范围内共用的职能集中起来,统一配置，向各个成员单位提供标准化、高质量的服务，实现低成本、高效率的管理目标。

黄潜表示，秦山核电充分发挥核能零碳优势，积极优化产业布局和结构调整。在公司“十四五”规划中，确定“一体两翼”发展战略，提出“1+1+2+4”发展思路，助力核能在多领域实现应用。第1个“1”是持续保持秦山核电9台机组的安全稳定经济运行，第2个“1”是争取“十四五”期间实现一个新的核电厂址落地，“2”是围绕核电基地建设2个零碳城，“4”是建设清洁能源示范基地、同位素生产基地、核工业大数据基地、核电人才培养基地。

例如，秦山核电积极推进同位素基地建设，在健康领域，如碳-14，其在日常生活中最常见的用途是用于检测幽门螺旋杆菌，今年4月，全球首次商用堆生产碳-14在秦山核电启动，有效解决了国内碳-14同位素供给问题。秦山核电还实现了工业和医用钴-60自主生产，工业钴-60国内市场占有率达到70％并实现规模化出口，医用钴-60解决了国产伽马刀设备“缺芯少源”的问题。此外，锶-89、钇-90、镥-177等医用同位素生产技术也在进行研究开发。

“在中国核电的正确领导和统一部署下，我们积极践行‘集约化’管理理念。”庞安兵表示，在项目运行过程中，三门核电深入贯彻“三新一高”要求，以国企改革三年行动为契机，刀刃向内、自我革命，提出并实施了“四最一优”管理改革，即“最少的组织机构人数、最少的生产外委项目、最少的库存、最低的运行成本、最优的大修工期”。两年来，公司经营业绩持续提升，全员劳动生产率得到显著提升；库存总量逐年下降并进入了良性循环；1、2号机组首次大修陆续创造了全球压水堆核电首修最优工期纪录。

此外，集约化与数字化、规模化协同，可以较好地降低成本、提高效率。

中核汇能围绕生产、经营、发展等中心工作，主动优化推行高管人员“双域管理”机制；积极推动信息化数字化转型，着力打造智慧场站、智慧工地，管理效率明显提升；全面实施省级公司实体运行、投资管理平台独立运行，共享服务平台五大中心对区域公司的支撑保障作用日益突出，管理成效和服务质量明显提升。

“‘强核报国、创新奉献’的新时代核工业精神也增强了中国核电人集约化发展的思想基础和文化基础。”卢铁忠表示，通过集约化，中国核电把各共享中心设在上海、杭州等一线或二线城市，为职工创造更有成长空间的发展机会、为优秀的人才提供更加优厚的工作条件。

“改革创新是有风险的，但不改革不创新的风险更大。未来，中国核电将进一步创新管理模式，通过业务整合、流程优化和资源配置优化等方式，深入推进集约化管理，不断催化企业发展新活力，打造中核集团集约化管理的示范样板和世界一流企业。”卢铁忠说。

(责编：王连香、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经