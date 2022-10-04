人民网北京10月4日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，10月4日，全国公路预计发送旅客2700万人次，环比下降2.0%，比2021年同期下降33.4%，比2020年同期下降42.6%。水路预计发送旅客75万人次，环比增长2.89%，比2021年同期下降31.1%，比2020年同期下降25.2%。

国庆期间，浙江、江苏、安徽等地交通重大工程项目建设者默默坚守岗位，加班加点抓安全、保质量、赶工期，用坚守诠释责任与担当，用劳动描绘祖国的锦绣山河。

北京市交通运输综合执法总队执法人员持续围绕景区景点、旅游客运集散地、交通枢纽等重点地区，不断强化对旅游客运车辆的执法检查，严厉打击旅游客运车辆为非法旅行社提供运输服务和“黑旅游车”非法营运行为，坚决消除各类安全隐患，切实为游客节日出行提供安全有序的环境。

安徽省高速公路路政支队进一步加强指挥调度，优化力量部署，提升管控效能，协同一路多方，针对复杂路况以及车流情况，科学部署机动力量，在交通枢纽、服务区、收费站、特大隧道等重点区域开展机动巡查，及时疏导堵点，快速处置突发情况，帮助出游群众解决实际困难，提供路况指引，助力群众平安顺畅出行。

(责编：申佳平、吕骞)

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