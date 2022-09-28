人民网北京9月28日电 （记者杜燕飞）记者从国家管网集团获悉，西气东输四线天然气管道工程今日正式开工，建成后将与西气东输二线、三线联合运行，进一步完善我国西北能源战略通道，提升我国天然气能源供应保障能力，保障国家能源安全。

记者了解到，作为国家“十四五”石油天然气发展规划重点项目，西气东输四线是继西气东输一线、二线、三线天然气管道之后，连接中亚和中国的又一条能源战略大通道。工程起自中吉边境新疆乌恰县伊尔克什坦，经轮南、吐鲁番至宁夏中卫，管道全长约3340公里。

西气东输四线工程将分段建设，本次开工的吐鲁番—中卫段是该工程的核心组成部分，全长1745公里，途经新疆、甘肃、宁夏3省（自治区）17县（市），管道年设计输量150亿立方米、增输改造后可达300亿立方米，预计2024年建成投产。

据介绍，西气东输四线工程在实施过程中，大规模应用18米加长管，预计可减少焊口8000余道，环焊缝降幅达33.3%，提升管道本质安全；全线采用数字射线检测技术（DR），实现检测数据采集自动化、存储数字化；推广大口径管道双连管施工法，单公里节约焊接工期4天，提高施工工效。

“西气东输四线建成后，将与西气东输二线、三线联合运行，届时西气东输天然气管道系统年输送能力可达千亿立方米，将有效增强管网系统供气可靠性和灵活性，提高能源输送抗风险能力，进一步促进东西部地区能源结构优化，助力管道沿线经济社会发展和绿色低碳转型。”国家管网集团董事长张伟表示，当前，国家管网集团正加速织密织牢“全国一张网”，提升我国天然气管网系统的管输能力，更好保障国家能源安全。