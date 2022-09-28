人民网北京9月28日电 （焦磊）当前，充分发挥科技创新的支撑作用，统筹推进工业化城镇化与能源、工业、城乡建设、交通等领域碳减排，对于保障经济社会高质量发展与碳达峰碳中和目标实现具有重要意义。

今年8月，科技部等九部门印发的《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030年）》提出，要充分发挥国家战略科技力量和各类创新主体作用，深入推进跨专业、跨领域深度协同、融合创新，构建适应碳达峰碳中和目标的能源科技创新体系。

氢能作为来源丰富、绿色低碳、应用广泛的二次能源，是构建清洁低碳安全高效的能源体系的关键支撑。充分发挥氢能清洁低碳特点，能够推动交通、工业等用能终端和高耗能、高排放行业绿色低碳转型。当前，进一步加强氢能生产、储存、应用关键技术研发、示范和规模化应用，需要创新技术的加速赋能。

业内分析认为，通过应用深度学习算法等人工智能技术,推动人工智能开源平台的发展，发挥提效降耗作用,有助于解决城市数据中心运行、AI模型开发等所产生的碳排放问题。

而推动人工智能与氢能的“两能”融合，通过拓展应用新场景，为“双碳”目标达成提供科技动力，也成为业界探索的方向。

签约仪式现场。主办方供图

9月28日，氢生活、AI未来——全球首款氢动力人形机器人发布暨濮阳“两能”融合战略签约仪式在濮阳举行。在全球首款氢动力人形机器人“一行”发布的同时，濮阳与优必选科技就人工智能与氢能“两能”融合达成战略合作，积极探索和实施以人工智能驱动新能源发展战略，助力实现我国“碳达峰、碳中和”的目标，推动经济绿色高质量发展。

濮阳市委书记杨青玖，中国产业发展促进会氢能分会副会长兼秘书长张宇，濮阳市长万正峰，濮阳市副市长周锋，濮阳市城乡一体示范区管委会主任孔伟，濮阳投资集团总经理王永梅，优必选科技创始人、董事长兼CEO周剑，优必选科技首席技术官熊友军等领导和嘉宾出席了本次活动，共同见证人工智能与氢能创新融合发展的成果。

河南省濮阳市具有深厚的制氢基础、产业基础和创新基础，是全省重要的新型化工基地，有制氢能力的企业17家、氢气年产能23.6万吨、约占河南省的40%。近年来，面对数字经济时代浪潮，濮阳抢跑人工智能产业发展新赛道，全方位拓展人工智能产业链，多元化开拓人工智能各领域应用场景。同时，濮阳推出一系列政策举措，加快推进氢能与人工智能融合发展，构建应用场景示范，积极布局氢能、人工智能等未来产业。

濮阳市委书记杨青玖表示，氢能是二十一世纪终极能源，人工智能是引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术。“两能”融合发展，是新兴技术融合的大势所趋，是未来产业发展的战略性重构。

目前，我国氢能产业处于产业链技术突破、从研发转入产业化示范应用的关键时期，当前氢能示范应用主要集中在交通运输领域，终端应用领域有待拓展。中国产业发展促进会氢能分会副会长兼秘书长张宇认为，氢能与人工智能的融合，拓展了氢能市场应用的新空间，有效助推氢能产业的高质量发展，助力我国实现2035年形成多元氢能应用生态的战略目标。

据了解，基于“两能”融合发展，濮阳市及城乡一体化示范区分别与优必选科技签订协议，共同打造人工智能和机器人示范区，建设人工智能与机器人科技小镇，打造机器人特色文旅项目，并建设科技展馆与教育基地，双方共建人工智能和机器人产业发展布局，将濮阳打造成华北地区首个人工智能和机器人多元化应用示范区。

而本次活动发布的全球首款氢动力人形机器人“一行”，正是以氢能为动力来源，具有补能效率高、续航强、耐低温的特点，氢能消耗过程中可实现零碳排放，实现了氢能与人工智能的优势互补。

优必选科技创始人、董事长兼CEO周剑表示，人工智能与氢能的跨界融合创新有着重大的示范效应，能够产生长期的经济效益和社会效益。随着人机协作时代的到来，越来越多的机器人将在各行各业应用，并走进千家万户，让机器人使用清洁能源对实现绿色发展具有重要意义。

“硬核科技的长期价值在于解决社会的重大问题和满足社会的重大需求，加速推进我国能源清洁低碳转型，把握全球能源变革的大势和机遇，优必选科技将贡献科技智慧和AI力量，推动人工智能产业高质量、可持续和绿色发展。”周剑说。

(责编：王连香、高雷)

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