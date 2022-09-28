本报记者 王昊男

党的二十大即将召开，首都科创企业铆足干劲，聚焦主业，精耕细作，科技创新热潮涌动。

轻点鼠标，不到5分钟，人工智能系统就根据CT扫描结果，自动构建出一幅清晰的肺部三维图像，并出具详细的诊断报告。“能不能再快些出结果？”“精准度还能不能提高？”“使用过程中还有哪些痛点？”北京推想医疗科技股份有限公司的开放式办公室里，一场“头脑风暴”正在进行。凭借完全自主知识产权的技术，这家成立7年的中小企业，在人工智能医疗领域闯出一片天地。

习近平总书记在致2022全国专精特新中小企业发展大会的贺信中要求：“着力在推动企业创新上下功夫，加强产权保护，激发涌现更多专精特新中小企业”。北京推想医疗科技股份有限公司创始人、董事长陈宽表示，这更加坚定了企业的发展信心：“聚焦主业，精耕细作，小企业也有大未来。”

“传统的CT平扫只能呈现肺部的截面图，以前手绘三维图像，一张图差不多要1个小时。”借助推想医疗的人工智能系统，北京大学人民医院胸外科主治医师陈修远工作效率大幅提高。陈修远介绍，随着算法的进步，人工智能提供的参考方案愈发全面，临床的接受程度迅速提升，“两年间，在人工智能系统辅助下，我们已成功实施逾千例手术。”

“不能关门搞科研，要实地了解用户需求，有针对性地迅速解决问题。”推想医疗的研发骨干王瑜说，很多技术创新灵感正是来自一线。瞄准一个方向，持续深耕精进，目前推想医疗已取得170项国内外专利，产品覆盖20余个国家的500多家医疗机构。

科技创新让人们的生活更美好。一件200克重的超薄马甲，只需吹几口气，就能瞬间变为棉服，并通过配备低压电源（充电宝）发出热能。这就是北京创新爱尚家科技股份有限公司的最新产品——“石墨烯温控空气马甲”。

“我们独创的石墨烯柔性发热材料，对石墨烯的超导电导热性和散热性以及低碳环保、轻量化等性能深入挖掘，正在为智能穿戴、清洁供暖、车辆热管理等领域带来优质解决方案。”公司创始人、董事长陈利军介绍，他们从基础材料研发到产业应用准备了近10年，“石墨烯热管理，看似赛道很窄，但做到极致，空间很大。我们将专注创新，扎实做好科技成果转化工作，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。”

人工智能、新型材料、量子计算、生命科学……喜迎党的二十大，一批原创性科创成果在京华大地涌现。统计数据显示，今年1至7月，北京市专利授权量120802件，同比增长10.46%，其中发明授权量51667件，同比增长9.06%。截至今年7月底，全市有效发明专利量449303件，同比增长18.91%，每万人发明专利拥有量达205.3件，同比增长18.95%。

《 人民日报 》（ 2022年09月28日 02 版）

(责编：白宇、杨光宇)

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