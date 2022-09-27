人民网记者 夏晓伦 张若涵

俯瞰理塘县城。人民网记者 张若涵摄

“理塘”藏语“勒通”，意为犹如铜镜的广阔坝子。理塘县位于四川省西部、甘孜藏族自治州西南部的金沙江与雅砻江之间，横断山脉中段。自古以来，茶马互市、商贾云集、是甘孜州南部交通、商贸中心，具有重要的经济和地理位置，素有“西藏门户”“康藏之窗”“雪域圣地”“圣地理塘”“草原明珠”“马术之乡”“天空之城”“世界高城”之称。

记者了解到，2015年起，交通银行开始定点帮扶四川省甘孜州理塘藏族自治县。2021年在脱贫攻坚全面胜利的基础上，理塘开启了乡村振兴新篇章，交通银行立足新的发展阶段，充分发挥自身优势和客户资源，积极探索帮扶新途径、新方法、新模式。

海拔超过6000米的格聂山。人民网记者 张若涵摄

如今，民宿项目成为村戈乡查卡村与格聂镇然日卡村集体经济的重点支柱产业。据估算，民宿经营年总收入可达80万元，两村群众人均增收1000元左右，同时有效增加脱贫群众的就业岗位，解决剩余劳动力的转移就业。

2021年起，交通银行配合当地政府，将国家乡村振兴重点县的理塘县打造为文化旅游示范县。一方面，加强硬件建设，投入捐赠资金730万元，用于理塘县文旅民宿项目建设，招商引资1000万元建设理塘县天空生命舱酒店供氧设施，进一步夯实理塘县游客承载能力。另一方面，助力提升软实力，帮助理塘县培育导游、主播等技术人才。

在理塘，牦牛产业是农牧民赖以生存的基础产业。人民网记者 夏晓伦摄

牦牛是理塘农牧业发展的主要畜种，也是不少脱贫群众致富增收的依赖产业。高城鹏飞牦牛肉食品公司是理塘一家从牦牛养殖、屠宰到深加工、集“产、供、销”于一体的核心企业，公司2020年收购屠宰牦牛7300头，总产值3500万元，为当地上缴税收27.1万元，为脱贫人口提供就业岗位40多个。

2021年公司在经营过程中出现了资金周转不足的困难。了解情况后，交通银行发挥自身特点，结合鹏飞牦牛具体情况突破传统信贷模式，向国家级乡村振兴重点帮扶县予以政策倾斜，最终以信用、抵押等组合方式，创新推出“牦牛贷”，为该公司发放贷款额度560万元，有效满足了企业收购牦牛、经营扩建等需求。

菌菇产业也是理塘重要的产业之一。人民网记者 张若涵摄

理塘县香巴拉绿色食品有限公司成立于2011年5月17日，注册资金700万元，法人洛桑克珠，位于理塘县217线（牧民新村对面），一直以收购销售理塘县土特产冬虫夏草和松茸、虎章菌为主，通过公司业务的发展，可以为理塘县雄坝乡、濯桑乡等周边十多个乡的村民提供工作和自食其力的机会，去年收购特产约300人次，其中贫困人口占30%，并与建卡贫困户签订了劳务合同。

据了解，交通银行结合企业自身具体情况，突破传统信贷，向国家级乡村振兴重点帮扶县倾斜。通过各项信贷政策，以信用、抵押等组合方式，给予该公司200万元授信额度。有效解决了经营扩建等需求。

理塘特产展示展销区。人民网记者 张若涵摄

爱心超市在线上直播。人民网记者 张若涵摄

2018年，交通银行帮助理塘建立爱心扶贫超市，含实体店和网店两部分：实体店主要服务贫困户日常消费，采用积分制，根据贫困户参加力所能及的劳动和生产给予相应积分，贫困户可在超市凭积分换购商品；网店是通过与电商平台的对接，销售理塘特色农牧商品和手工艺品，销售利润用于丰富实体店的品类，反哺当地农户。

如今，曾经的扶贫超市完成了使命，全新的乡村振兴超市开通了电商直播等线上渠道，销售理塘的特色农产品和手工艺品。

(责编：王连香、高雷)

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