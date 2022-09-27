原标题：美宇宙飞船成功撞击小行星 NASA官员：开启人类的新时代

综合报道，执行美国国家航空航天局(NASA)的“双小行星重定向测试”(DART)任务的宇宙飞船于当地时间26日成功撞击了一颗名为“迪莫弗斯”(Dimorphos)的小行星。

图片来源：美国国家航空航天局(NASA)社交媒体官方账号发文截图

报道称，这是对人类防止宇宙物体摧毁地球生命的能力的一次历史性考验。在这次任务中，NASA测试了行星防御技术，如果改变了“迪莫弗斯”的轨道，这将是人类首次改变太空中自然天体的运动。

NASA行星科学部主任格莱兹说，“我们正在开启人类的一个新时代，在这个时代里，我们可能有能力保护自己免受危险的小行星撞击之类的伤害。”

美国航天和航空小组委员会主席、众议员唐·拜尔称DART任务是“历史性的成功”。

据报道，欧洲航天局的“赫拉”(Hera)任务将于2024年发射，以更详细地记录撞击的后果。DART飞船于2021年11月发射升空。

(责编：赵竹青、陈键)

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