我国成功发射试验十六号A/B星和试验十七号卫星。郑斌摄

人民网北京9月27日电 （记者赵竹青）记者从太原卫星发射中心获悉，北京时间2022年9月27日7时50分，我国在太原卫星发射中心使用长征六号运载火箭，以“一箭三星”方式，成功将试验十六号A/B星和试验十七号卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。该组卫星主要用于国土普查、城市规划和防灾减灾等领域。

此次任务是长征系列运载火箭的第440次飞行。

我国成功发射试验十六号A/B星和试验十七号卫星。郑斌摄

(责编：赵竹青、高雷)

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