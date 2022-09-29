原标题：国家乡村振兴局召开全国巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作推进视频会议

9月27日，国家乡村振兴局召开全国巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作推进视频会议，落实党中央、国务院决策部署，安排部署完善帮扶项目联农带农机制、高质量发展庭院经济、组建产业顾问组支持脱贫县产业发展、促进脱贫人口持续增收等重点工作。中央农办副主任、国家乡村振兴局局长刘焕鑫，中国科协专职副主席、书记处书记孟庆海出席会议并讲话。国家乡村振兴局领导班子成员，农业农村部、中国科协相关司局负责同志出席会议。

刘焕鑫指出，联农带农机制是帮扶项目发挥带动效应、促进农户持续稳定增收的重要保障。各级乡村振兴部门和东西部协作部门要把健全完善联农带农机制作为加强衔接资金等帮扶资金使用管理和促进农户增收的重要举措。要加强组织领导，根据帮扶项目类型和帮扶资金投入规模，确定具体的联农带农方式，做到支持经营主体的帮扶资金力度与其带动脱贫群众和监测对象的力度相匹配。要支持经营主体发展，积极培育壮大农业经营主体，加强产业园区建设，增强村集体经济组织发展活力。要强化监督管理，使用帮扶资金的经营性项目，没有建立联农带农机制的，不得纳入巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库。对不履行联农带农责任或者带动效果差的帮扶项目，要采取有效措施、切实整改到位。

刘焕鑫指出，发展高质量庭院经济，是乡村产业振兴的重要内容，是促进农民增收致富的重要渠道。各级乡村振兴部门要立足实际，因地制宜发展庭院经济，促进农民就地就近就业创业、拓展增收来源。要把握发展高质量庭院经济的内涵和要求，更加突出市场化，强化庭院经济经营户与新型农业经营主体融合发展，提高市场竞争力；更加突出特色化，突出乡土特色，走差异化发展路子，与现代农业形成优势互补；更加突出生态化，促进经济效益与生态效益、社会效益相统一；更加突出规范化，打造统一品牌，统一组织销售，实现可持续发展。要把握发展高质量庭院经济的方向和重点，从特色种植业、特色养殖业、特色加工业、特色文化旅游业和生产生活服务业五个方面入手，支持农户发展高质量庭院经济。要强化发展高质量庭院经济的支撑和保障，各级乡村振兴部门要会同农业农村部门，科学谋划庭院经济重点项目，对纳入项目库的庭院经济项目统筹资金予以支持，将符合条件的庭院经济经营户纳入乡村创业就业政策支持范围，组织各类市场主体加强消费帮扶，做好典型经验总结推广，多措并举促进庭院经济高质量发展。

刘焕鑫指出，组建产业顾问组是推动人才下沉、科技下乡、服务“三农”的有效途径，对于促进脱贫县产业发展和脱贫群众增收具有十分重要的意义。各级乡村振兴部门要会同科协组织，抓实抓好组建产业顾问组支持脱贫县产业发展专项工作。要组织精准对接，按照自愿申报、精准匹配、对接合作三个实施步骤，认真梳理科技服务需求，精准匹配科技专家，及时确定对接关系，把有限的优质科技人才资源下沉到最需要服务的地方。要把握重点任务，聚焦主导产业，提供决策咨询，加强技术指导，培养本土人才，促进成果转化，推动脱贫县产业发展。要强化支撑保障，产业顾问组服务脱贫县产业发展涉及面广，任务多元，各级各相关部门要加强沟通协商，统筹整合资源，统筹现有资金政策，建立激励机制对产业顾问组成员予以倾斜支持。

刘焕鑫指出，收入是衡量居民生活水平最核心、最基础的指标。各级乡村振兴部门要深入贯彻习近平总书记重要指示精神，采取更加有力、更有针对性的措施，增加脱贫人口收入。要稳住脱贫人口务工增收的良好势头，守住规模，确保脱贫人口外出务工数量稳定在3000万人以上。要稳住岗位，力避脱贫劳动力出现过早返乡、大规模返乡、返乡回流人员失业。要保住收入，努力使脱贫人口务工收入稳中有升。要抢抓国家扩大基础设施建设投资机遇，做好结合这篇文章，用好巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，继续向金融机构积极推荐符合条件的项目；要用好政策性金融工具，扩大金融社会资本对农业农村基础设施投资；要对符合条件的项目优先推广以工代赈方式实施，优先吸纳脱贫人口、监测对象务工。要利用好国家促进消费的有关政策，扩大脱贫地区农产品销售，着力从“帮销、促产、疏浚、解困”四个方面，多措并举促进脱贫地区农产品卖得出去、卖出好价。

刘焕鑫指出，即将召开的党的二十大，是在全党全国各族人民进入全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻召开的一次十分重要的大会。各级乡村振兴部门要把学习宣传贯彻党的二十大精神作为重大政治任务，切实把乡村振兴部门党员干部的思想和行动统一到党的二十大精神上来。要坚持实事求是，按时保质完成2022年度巩固脱贫攻坚成果信息采集工作。要做好防止返贫监测帮扶第二轮排查工作，聚焦重点区域、重点群体、重点问题开展排查，切实防范和化解返贫致贫风险。要做好今年收口和谋划明年工作，确保全面完成年度各项目标任务，结合学习贯彻党的二十大精神，抓紧谋划2023年重点工作思路和具体举措。

孟庆海强调，各级科协组织要提高政治站位、强化政治担当，明确任务对象，动员本地科技工作者，帮助脱贫县摸清产业发展“真需求”、找准产业发展方向、解决产业发展中的突出问题。要充分发挥统筹协调作用，抓好对市、县两级科协的指导和帮助，推动省内优质科技资源向市、县下沉。要服务产业顾问组开展常态化对接合作，做好人员、项目、需求的动态管理，强化经验总结和宣传推广。要与中国科协在建立产业顾问专家库、建设工作平台、强化工作保障等方面协调联动，共同推动工作落实。要在深化与各级乡村振兴部门协同、强化科协系统联动、创新产业顾问组合作模式和运行机制上下功夫，推动协同创新，汇聚广泛合力。

国家乡村振兴局督查专员、机关各司各单位主要负责同志在主会场参加会议。湖南省凤凰县、新疆维吾尔自治区博乐市负责同志和云南、江西、河南省乡村振兴局负责同志作了交流发言。各省（区、市）农业农村厅、乡村振兴局、科协和有关省市协作办负责同志通过视频在各地分会场参加会议。

(责编：曹淼、李源)

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