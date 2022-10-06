原标题：我科学家实现百公里自由空间高精度时间频率传递

本报合肥10月5日电（记者常河、齐芳）通过发展大功率低噪声光梳、高灵敏度高精度线性采样、高稳定高效率光传输等技术，我国科学家首次在国际上实现百公里级的自由空间高精度时间频率传递实验，时间传递稳定度达到飞秒量级，频率传递万秒稳定度优于4E-19（相当于时钟在约一千亿年内的误差不超过1秒）。

近日，中国科学技术大学潘建伟及其同事张强、姜海峰、彭承志等与上海技物所、新疆天文台、中科院国家授时中心、济南量子技术研究院和宁波大学等单位合作，实现了这一重要实验，实验结果有效验证了星地链路高精度光频标比对的可行性，向建立广域光频标网络迈出重要一步。该成果于北京时间2022年10月5日23点在线发表于国际学术期刊《自然》杂志。

审稿人高度评价该工作：“该工作是星地自由空间远距离光学时间频率传递领域的一项重大突破，将对暗物质探测、物理学基本常数检验、相对论检验等基础物理学研究产生重要影响。”

(责编：乔业琼、杨迪)

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