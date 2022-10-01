人民网北京10月1日电 （记者李栋）国庆期间，城乡“米袋子”“菜篮子”产品迎来消费高峰。多部门相关负责人表示，我国生活必需品市场供应充足，价格总体稳定。

农业农村部调度显示，今年夏粮、早稻增产，目前全年粮食有望再获丰收，粮食库存处于历史较高水平，粮油保供稳价基础牢固。农业农村部市场与信息化司运行调控处处长张卓表示，从供需形势和常年规律来看，假期的“米袋子”“菜篮子”产品供应总量充足，市场购销两旺，价格基本平稳。

8月，全国规模猪场中大猪存栏量同比增长6.2%。据国家发展改革委官网消息，9月份以来，国家发展改革委会同有关部门持续投放猪肉储备。

初步统计，9月份国家和各地合计投放政府猪肉储备20万吨左右，单月投放数量达到历史最高水平，投放价格低于市场价格，有效保障了生猪猪肉市场供应和价格平稳运行。

“目前，国家和各地猪肉储备资源充足，能够满足市场调节需要。” 国家发改委相关负责人表示，通过指导各地加大地方猪肉储备投放力度，全力增加市场供应，目前绝大多数省份已经启动猪肉储备投放工作，切实保障生猪和猪肉市场价格平稳运行。

近期，蔬菜价格降幅比较明显。全国蔬菜在田面积9700多万亩，同比增加169万亩，供应充足。据北京新发地数据显示，近期蔬菜价格总体上呈现波动下行的走势。

新发地统计部负责人刘通认为，一方面是8月份气温偏高影响了蔬菜的正常生长，导致前期价格偏高，也为菜价下降预留了较大的空间；另一方面近期气象条件比较理想，有利于蔬菜的生长，产量也开始增加。

“后期，随着大量秋季蔬菜的相继上市，价格还有一定的下降空间，菜价有可能就此进入季节性下降区间。”刘通说。

在近日举行的商务部例行新闻发布会上，新闻发言人束珏婷表示，国庆假期临近，商务部将积极采取措施，做好生活必需品市场节日供应和应急保供。

“以‘保总量、保基本、保市场、保民生’为目标，保持应急保供机制始终处于激活状态，强化市场运行监测预警，及时组织跨省联动调运货源，发挥肉类储备市场调控作用，全力保障国庆假日期间生活必需品市场供应充足，价格总体稳定。”束珏婷说。

(责编：王仁宏、高雷)

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