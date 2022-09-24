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72岁棉花生物育种专家郭三堆：棉花是最美的那朵花

2022年09月24日08:47 | 来源：人民网
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“世上的花儿千千万，棉花是最美的那朵花。”说起棉花来，中国农业科学院生物技术研究所研究员郭三堆总有说不完的话。“棉花全身都是宝，能产出纤维、油料、高蛋白，是纺织、化工原料和重要战略物资。”从事棉花育种三十余载、突破多项关键技术、设计合成具有我国自主知识产权抗虫基因的郭三堆，至今仍在孜孜不倦地破译棉花的基因密码。

目前，国产抗虫棉占市场份额99%以上，减少农药使用65万吨，直接带动增产累计650亿元，实现了转基因抗虫棉的全面国产化。

随着人们生活水平的提高，人们对于优质棉的需求不断增长。为了让优质棉遍地开花，科研成果惠泽千万棉农，郭三堆又踏上了新的征程。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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