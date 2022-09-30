原标题：2022年全球创新指数报告：中国排名较去年升1位居第11位

记者29日从中国国家知识产权局获悉，世界知识产权组织(WIPO)最新发布的《2022年全球创新指数报告》显示，中国排名较去年再上升1位，名列第11位，连续10年稳步提升，位居36个中高收入经济体之首。

这份新鲜出炉的报告指出，中国的创新与发展呈现出良好的正向关系，创新投入转化为更多更高质量的创新产出。

《2022年全球创新指数报告》从创新投入和创新产出两个方面，设置政策环境、人力资本与研究、基础设施、市场成熟度、商业成熟度、知识与技术产出、创意产出等7个大类81项细分指标，对全球132个经济体的创新生态系统表现进行综合评价排名。中国在该报告中主要表现包括：

一是9项细分指标排名全球第一。创新投入方面，国内市场规模，提供正规培训的公司占比，阅读、数学和科学PISA(国际学生评估项目)量表等3个细分指标排名第一。创新产出方面，本国人专利申请量、本国人实用新型申请量、本国人工业品外观设计申请量、本国人商标申请量、劳动力产值增长、创意产品出口在贸易总额中的占比等6个细分指标排名第一。

二是知识产权高质量发展指标表现良好。《2022年全球创新指数报告》显示，2021年，中国品牌总价值达1.9万亿美元，同比增长7%，全球排名第18位；风险投资规模达940亿美元，同比增长84%，全球排名第16位。2020年，高新技术产品出口值达7577亿美元，同比增长6%，全球排名第4位；高科技制造业占制造业的比重达48.1%，较2018年增长1个百分点，全球排名第14位；知识产权收入达89亿美元，同比增长34%。

三是世界五大科技集群中国独占两席。东京—横滨地区依然是全球最大的科技集群，深圳—香港—广州地区、北京、首尔、圣何塞—旧金山地区分列第二至第五位。(记者 孙自法)

(责编：赵竹青、陈键)

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