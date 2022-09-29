人民网北京9月29日电 （记者栗翘楚）近日，中汽协数据显示，今年8月，我国汽车产销继续保持快速增长态势，同比分别增长38.3%和32.1%。其中，新能源汽车产销再创历史新高，同比分别增长1.2倍和1倍。

2012年，国内汽车销量为1930.64万辆，到2021年，国内汽车产销量达2627.5万辆，10年增幅高达36%，稳居世界第一大新车单一市场。在中国制造业加快新旧动能转换、自主品牌强势崛起的大潮中，北京汽车不断在品牌塑造、产品研发、用户运营中探索求新，开启了高质量发展的全新阶段。

近年来，北京汽车聚焦旗下北京品牌、北京奔驰、北京现代、福建奔驰四大整车板块，业务涵盖乘用车研发、制造、销售、售后服务，以及核心零部件生产、汽车金融等细分领域，不断延伸产业链条。在合资板块，秉承“与伙伴共赢”的发展理念，北京奔驰持续深耕品牌本土化，不断推动中国汽车产业向“高精尖”转型升级；今年6月，第400万辆国产梅赛德斯-奔驰车型全新EQE在顺义工厂下线；同时，福建奔驰凭借V级、威霆MPV系列产品，紧跟细分市场消费趋势。合资板块的另一个支柱北京现代，目前在中国市场累计产销超过1000万辆，随着国内汽车市场不断壮大，北京现代优化产品矩阵，卡位细分市场，开启新营销周期。

面对日趋红海的全球市场竞争和汽车“新四化”趋势，北京汽车自主板块以北京品牌为基石，以智能化、电动化为引领，新形象、新产品、新体验为抓手，在国潮崛起的产业巨变中快速跃升。截至9月，EU系列、U系列、X系列、魔方等，共计10款车型在售，实现从传统能源到新能源汽车，从轿车到SUV市场的全面覆盖。

中汽协数据显示，今年8月，我国汽车出口再创新高，单月出口量历史上首次超过30万辆，其中新能源汽车出口量继续保持高速增长的势头。从历史数据可以看出，2021年全年汽车出口总量较10年前翻了一番，其中新能源汽车是核心增长点，正成为拉动中国汽车“走出去”的重要引擎。

目前，BAIC品牌在全世界建设了193家销售网络，足迹遍布28个国家，实现了规模出海的“全链路”发展。2022上半年，获取有效订单1.8万辆，终端销量同比增长82%。

自主品牌车企创新能力的增强，加速了汽车产业“弯道超车”的步伐。以北京汽车株洲智造基地为例，5400吨的全自动化冲压线和全自动化焊接生产线，630多台机器人阵列成机械“特工”，穿行于数字化工厂；全生产过程车辆自动跟踪识别的MES系统，物流需求精确计算的LES系统，无穷睿“智”，让AI触手可及。工业互联网系统作为神经系统，满足设备、线间、上下系统的联网控制，真正地实现“一网到底”。

业界人士表示，展望“十四五”，我国汽车产业加快补短板、强基础、锻长板，正不断提高产业发展水平和国际竞争力。

(责编：王连香、高雷)

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