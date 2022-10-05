人民网北京10月5日电 （记者李栋）据农业农村部最新农情调度显示，目前全国已收获秋粮超5亿亩，完成38.6%，多个主产区秋粮增产趋势明显。

时下，从东海之滨到西南腹地，广袤田畴处处是一派收获的场景，一幅幅壮美的收获画卷，展现着中国农业高质量发展的崭新气象。