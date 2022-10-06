人民网 李栋 黄盛

火热的节日旅游、爆满的酒店餐馆、富有文化内涵的消费……国庆黄金周也是消费黄金周，各地购物、餐饮、旅游再现熙熙攘攘排队“人龙”景象，折射出了“假日经济”市场的广阔空间。

有业界人士表示，疫情的相对缓和、就业市场的改善，以及一系列促消费举措的持续推出，是支持消费市场回暖的重要因素。“假日经济”不是“日常经济”的延续，随着5G等新技术的普及应用、消费新场景的出现、“三农”等领域的消费新增量，“假日经济”反映出了消费潜力的持续释放，带动了各行各业稳健复苏。

出行需求明显释放

“我要暂时放下紧张的工作，关掉电脑和手机，安排一场旅行。”杭州一家互联网公司的90后员工小张说，他已经和朋友预订了莫干山等浙江周边的民宿和艺术展览门票。不仅是小张，越来越多的消费者在疫情防控的前提下，希望在国庆假期有一段难忘的旅游生活。

10月1日，铁路迎来国庆假期客流高峰。苏阳摄（来源：人民图片）

国铁集团客运部负责人介绍，今年国庆黄金周运输自9月28日至10月8日为期11天，铁路客流以探亲流、旅游流、短途流为主，整体上保持平稳态势。此外，全国铁路预计发送旅客6850万人次，日均发送旅客623万人次。

“不少人选择以高质量的住宿体验开启假期，10月1日高星酒店本地订单较中秋增长了52%，其中90后和00后占比超4成。”携程平台相关负责人表示，在平台上国庆首日本地游景区门票预订最多的城市为北京、上海、成都、广州、重庆、南京、青岛、苏州、深圳和杭州，其中来自90后和00后的订单占比近半。从出行目的看，年轻群体希望选择花更少的钱，到小城里来一场安逸旅行，开启另一种“有效度假”。

携程研究院高级研究员沈佳旎认为，今年国庆假期，游客将视线更多地放在了本地和周边，这将挖掘本地周边游市场的可能性和深度潜力。“对于景区、酒店等商家来说，国庆假期是考验业务能力和服务水平的赛场。”在沈佳旎看来，那些以新亮点吸引本地客群重游、以高水准服务巩固客群的商家，将在后续市场竞争中抢占先机。

文化消费活力增强

国庆假期，河南省安阳市殷墟景区的游客络绎不绝，无数甲骨片做成一条从天而落的“瀑布”，取“文字瀑布垂流，千年文化源远”之意，观众从中穿过，感受到文字“长河”的魅力。

殷墟景区甲骨文书法体验。（来源：安阳市委宣传部）

“感觉一次都没有看够，下次还想来。”安阳市五年级小学生李文博随着父母一起游览了殷墟景区。他说：“在这里既能让书本里的知识走入现实，又能体验中华文明的积淀。”

“厚重的殷商文化为孩子们提供了得天独厚的教育资源，是研学教育的目的地。”殷墟景区负责人申威威表示，就整体旅游市场而言，受疫情等因素影响，更多家长愿意带孩子在市区周边感受历史文明，开拓眼界。

成年人群也是文化消费的主力消费群体。“近年来很少出远门了，但是家门口的风景也着实让人眼前一亮。”假期首日，金融从业者焦家艳约上朋友来到郑州市商都遗址博物馆，感受“一步越千年”的历史氛围。“博物馆比预想的还有意思，在多媒体、声光电等现代高科技手段的辅助下，氛围感十足，让人仿佛有种穿越回了3600年前的王朝都城之感。”

国庆档是电影市场全年最重要的档期之一，份量举足轻重。纵观近些年的国庆档，主旋律题材影片依旧受到观众热捧。今年国庆档，共有包括《万里归途》《平凡英雄》《钢铁意志》等多部影片上映，依旧以主旋律电影为主，以动画片作为补充。

近年来，随着国内电影工业水平不断提升，主旋律电影作品表达方式更为细腻深入，观众对主旋律影片的认可度逐渐提高，也实现了票房与口碑的双丰收。

促销费举措接续发力

为“仪式感”买单、花钱买品质服务、体验优越的消费场景……，在假日消费新趋势的背后，是一系列促销费举措的接续发力。

今年4月，国务院办公厅印发了《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》，按照目标导向和问题导向相结合、短期支持和中长期促进相兼顾的要求，提出了五大方面20项举措。其中提到，要优化金融服务，引导金融机构在风险可控和商业可持续前提下丰富大宗消费金融产品。

促消费离不开市场主体的发力。“国庆节期间，我接家里老人来上海团聚，通过金融优惠，在网上购买了很多家人喜欢的食材。”在上海从事教育行业的章女士，在团聚当日通过外卖平台购买了几盒熟食和新鲜果切，支付时用了银行卡的满减优惠，又领了平台的支付立减金和商超专属消费券，“90多元的东西，最后只花了60元。”

消费者在电子产品体验店选购智能设备。人民网 黄盛摄

在天津市海光寺附近的大型家电零售卖场上，市民范女士看中一款转速1400转/分的高品质洗衣机新品，原价为3250元，享受银行补贴后的价格不到2500元。她用手机支付后笑着说：“假期买东西感觉真实惠，既能享受折扣优惠，又能改善生活品质。”

消费者购物体验，是银行和零售平台响应促消费政策，用支付服务让利消费者的一个缩影。在国庆消费旺季，美团携手多家银行上线了银行支付优惠专区，将支付优惠融入更多消费场景中，通过线上引流助力线下实体，即让消费者省钱，又能让实体商户烟火气更旺。

“餐饮外卖、日用零售等场景贴近百姓日常生活，是促消费政策重要的落地途径。”有业内人士认为，与拥有丰富生活服务消费场景的互联网平台联手，在创新支付服务、“衣食住行”中让利消费者，是商业银行金融促消费的有益实践。

此外，年轻人消费也展现新趋势。分期乐商城数据，国庆假期年轻人纷纷购买礼物犒劳家人和自己，无论是购物总额还是单品价格，都比平时高出了三成多。年轻人的国庆购物，呈现出了两个新趋势，一是为“家”购物，提升家庭生活品质；二是追“潮”购物，犒劳努力奋斗的自己。例如，母婴类、箱包类、首饰珠宝类产品都比去年有较大增长。这说明在家照顾好孩子、出门注重品质、过节穿戴图个好彩头，是年轻人为“家”购物的重要方向。

业内专家表示，挖掘“假日经济”的内涵和外延，是提升消费质量、拉动经济高质量增长的关键要素。“假日经济”集中释放了消费需求，呈现出新的消费亮点。“我们要探索将假日扎堆的消费需求，通过时间、空间转移的方式，不再集中在同一时间段和区域内。要将假日消费的市场需求‘熨平’，助力消费市场均衡发展，不断提升内需消费的增长空间。”

(责编：乔业琼、吕骞)

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