原标题：2022年诺贝尔化学奖揭晓 原来化学奖是“跨界明星”？

中新网10月5日电(管娜)北京时间10月5日下午，2022年诺贝尔化学奖揭晓。瑞典皇家科学院将该奖授予卡罗琳·露丝·贝尔托西(Carolyn R. Bertozzi)、摩顿·梅尔达尔(Morten Meldal)和卡尔·巴里·夏普莱斯(K. Barry Sharpless)，以表彰他们在“点击化学和生物正交化学”方面所做出的贡献。

诺贝尔奖官网介绍称，夏普莱斯和梅尔达尔为一种功能形式的化学——点击化学奠定了基础，在这种化学中，分子构建块快速而有效地结合在一起。贝尔托西将点击化学带入了一个新的维度，并开始将其应用于生物体中。

诺奖中的“跨界明星”

创造新物质、发展新技术、研究新理论……诺贝尔化学奖的颁奖史可谓是一部现代化学的发展史，其重要性不言而喻。

诺贝尔奖官网上对该奖介绍道：“对于阿尔弗雷德·诺贝尔自己的工作来说，化学是最重要的科学。他的发明的发展以及他采用的工业流程都是基于化学知识。化学是诺贝尔在其遗嘱中提到的第二个获奖领域。”

尽管诺贝尔本人就是化学家，但作为诺奖“嫡传”的化学奖却偏爱跨界。从以往诺贝尔化学奖得主的名单可以看出，不少获奖成就并非出自传统的化学研究，而是涉及生物学、物理学等多重学科，因此，诺贝尔化学奖也被调侃为“诺贝尔理综奖”。

1908年，英国物理学家卢瑟福因“对元素蜕变以及放射化学的研究”，荣获诺贝尔化学奖。他风趣地调侃道：“这是我一生中绝妙的一次玩笑！”

但熟悉诺奖历史的人知道，像卢瑟福这样，从物理学进入化学研究领域获奖的人不胜枚举。连诺奖官网都称，化学在20世纪初的蓬勃发展与物理学的基本发展密切相关。

2020年的诺贝尔化学奖就颁给了“对生命科学产生革命性影响”的两位女科学家沙尔庞捷和道德纳，以表彰她们在基因组编辑方法研究领域作出的贡献。她们是第一对同时获得该奖的女性，也是诺贝尔化学奖史上第六位和第七位女性得主。

诺贝尔奖委员会表示，两位获奖者发现了基因技术中最犀利的工具之一，即“CRISPR/Cas9基因编辑技术”。使用这一技术，研究人员可以非常精准地改变动物、植物和微生物的DNA。这一技术对生命科学研究产生了突破性影响，有助于研发新的癌症疗法，并可能使治愈遗传性疾病成为现实。

不过，在2021年，青睐跨界的诺贝尔化学奖“出人意料”的回归了传统化学，两位科学家因在“不对称有机催化研究方面的进展”获奖。瑞典皇家科学院说，利斯特和麦克米伦的成果对药物研究产生了巨大影响，并使化学更加“绿色”。

偏爱“组团”的诺奖

除了跨界这一显著特点外，诺贝尔化学奖还偏爱“组团”，其获奖历史上还有不少家庭组合。

俗话说，“有其父必有其子”。汉斯·冯·奥伊勒-切尔平因对糖类的发酵以及发酵酶的研究得1929年诺贝尔化学奖，他的儿子乌尔夫·冯·奥伊勒获得1970年诺贝尔生理学或医学奖。

无独有偶，美国科学家罗杰·科恩伯格是2006年诺贝尔化学奖得主，他的父亲阿瑟·科恩伯格则是1959年诺贝尔生理学或医学奖得主之一。

而最成功的“诺贝尔奖家庭”莫过于居里夫妇。玛丽·居里因对放射化学方面的研究，获得了1911年的诺贝尔化学奖。1903年，她和丈夫皮埃尔·居里夫妇获得了诺贝尔物理学奖。

不仅如此，居里夫人的长女伊雷娜和丈夫因对人工放射性的研究，也共同获得了1935年的诺贝尔化学奖。居里夫人的小女儿虽然没有投身科研工作，但在1965年，她的丈夫、美国外交官亨利·拉波易斯代表联合国儿童基金会，获得了诺贝尔和平奖。

此外，值得一提的是，英国生物化学家桑格虽然上演“上阵父子兵”，但他曾在1958年及1980年两度获得诺贝尔化学奖，是唯一一个获得两次诺贝尔化学奖的科学家。(完)

(责编：乔业琼、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经