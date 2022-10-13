人民网北京10月13日电 （记者王仁宏）近日，住房和城乡建设部、国家发展改革委联合印发《关于进一步明确城市燃气管道等老化更新改造工作要求的通知》（以下简称《通知》）。

《通知》提出，各省(区、市)行业主管部门要在开展城市燃气等管道和设施普查、科学评估等基础上，抓紧制定印发本省份和城市（县）燃气、供水、排水、供热管道老化更新改造方案，原则上于2022年10月底前完成省级方案制定。

在改造重点方面，《通知》明确，将城市燃气管道等老化更新改造作为实施城市更新行动的重要内容，在地上地下开发建设统筹上下功夫，加强与城镇老旧小区改造、城市道路桥梁改造建设、综合管廊建设等项目的协同精准，补短板、强弱项，着力提高城市发展持续性、宜居性。

按照尽力而为、量力而行的原则，落实地方出资责任，加大燃气等城市管道和设施老化更新改造投入。按照“实施一批、谋划一批、储备一批”，尽快自下而上研究确定2023年城市燃气管道等老化更新改造计划，更有针对性做好项目储备和资金需求申报工作，变“钱等项目”为“项目等钱”。有条件的地方应当通过争取地方政府专项债券、政策性开发性金融工具、政策性开发性银行贷款等，多渠道筹措更新改造资金。

《通知》强调，各省（区、市）城市燃气管道等老化更新改造计划任务应符合党中央、国务院决策部署，符合统筹发展和安全需要，确实在当地财政承受能力、组织实施能力范围之内，坚决防止盲目举债铺摊子、增加政府隐性债务。

(责编：王仁宏、吕骞)

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