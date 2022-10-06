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【别样国庆节】坚守能源保供一线：守护万家灯火 温暖百姓生活

人民网记者 杜燕飞
2022年10月06日08:20 | 来源：人民网
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在这个国庆假期，举国欢庆之时，有这样一群人，他们奋战在能源保供一线，舍小家为大家，以坚守告白祖国和家人，用责任书写家国情怀，守护万家灯火，温暖百姓生活。他们用忙碌的身影，定格下金秋时节的动人画面，镌刻下奋斗中国的美丽剪影。

湖北汉川电厂：国庆假期坚守岗位保发电

10月1日，国庆假期第一天，国家能源集团湖北汉川电厂输煤现场一片“火热”。为保障节日期间能源保供的稳定接续，生产一线的职工坚守在各自岗位上。对于他们而言，假期意味着更大的责任。

马波涛在火车煤接卸现场查看来煤煤质。受访者供图

输煤运行的调度长马波涛就是他们中间的一位。在他的指挥下，班组里的同事正在将各路来煤依次转运到厂，卸至煤场，上到煤仓。

为确保机组“吃饱吃好”，马波涛加强煤场管理，组织煤场转煤工作，为来煤接卸、运行班组上煤做好准备；严格配煤比例，确保配煤指标符合机组用煤要求，为机组安全稳定运行奠定基础。

为保障现场安全作业，马波涛督促在岗员工利用翻车机对位、船煤靠港设备停运的间隙，进行设备点检、落煤管积煤清理、现场积煤积粉清理等工作，确保及时发现、消除设备隐患。配合检修人员集中对斗轮机、翻车机、卸船机、推煤机等煤源点设备进行拉网式排查，确保设备“无病、无缺、无患”，为能源保供提良好的设备保障。

马波涛（左）与陈梁军（右）在三期码头协调船煤接卸工作。受访者供图

作为该厂输煤运行专责中的一员，“70后”陈梁军三十年如一日，默默坚守在工作岗位。今年国庆节，他的身影再次出现在岗位上。

检查设备运行状况，指导运行班组开展配煤工作，做好检修运行的协调工作……对室外设备及重点区域，他增加巡视频次，确保设备安全运行。每当遇到配煤困难时，他及时联系煤场管理人员及时做好转煤、归堆工作，为来煤接卸与配煤做好准备工作。

“燃煤保供环环相扣，我觉得输煤战线的职工特别能吃苦、特别能奉献、特别能战斗。”陈梁军骄傲地说。问及是否想家时，他说：“说不想家是假的，但能源保供关键期，不能离开，我愿意完成这项任务！”

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(责编：乔业琼、吕骞)
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