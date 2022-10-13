我国成功发射5米S-SAR 01星
2022年10月13日08:39 | 来源：人民网
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|我国成功发射5米S-SAR 01星。许春雷摄
人民网北京10月13日电（记者赵竹青）记者从中国太原卫星发射中心获悉，10月13日6时53分，我国在太原卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，成功将5米S-SAR01星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。
这颗卫星主要为应急管理、生态环境主体业务提供国产化数据保障，同时，服务于自然资源、水利、农业农村、林业草原、地震等行业。
这次任务是长征系列运载火箭的第443次飞行。
|我国成功发射5米S-SAR 01星。许春雷摄
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(责编：赵竹青、吕骞)
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