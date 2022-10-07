人民网记者 申佳平 王震

“我们‘赶时髦’露营，得换辆空间大点的车。”

“想买的那款新能源有货了，销售刚刚通知我。”

“购置税减半延期，十一假期还有促销，最近得抓住‘上车’机会！”

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今年“十一”黄金周，各地汽车线下消费再度火热。“对我们车企来说，最直观的感受就是销量增长。”在北京一家汽车4S 店内，销售人员表示，当前汽车行业迎来“金九银十”销售黄金期。特别是10月1日当天，走进线下门店选车、购车的消费者人数明显增多。

根据乘用车市场信息联席会日前公布的数据显示，2022年8月，乘用车市场零售达到187.万辆,同比增长28.9%，是以往10年的最高增速。截至1-8月累计零售1295万辆,同比增长0.1%,同比增长1.3万辆。

多位业内人士表示，消费者购车需求日益旺盛、多元，带动汽车销售增长明显，同时伴随购置税减免政策延续、新能源汽车下乡落地等政策利好，我国汽车消费有望延续良好发展势头，持续为稳定宏观经济大盘发挥积极作用。

促销上“新” 消费供需“双向奔赴”

“我们店推出了‘0首付用车’等活动，多个优惠还可以叠加使用。”据一家新能源汽车销售人员介绍，“十一”假期来临，该品牌开展“国庆车展购车季”促销，消费者不仅可以享受国家购置税优惠，还能参与车企送出的“最高7000元置换补贴”“售后保养升级”“免费检测”等多重“限时好礼”。

作为今年最后一个长假，“十一”国庆假期俨然成了各大车企必争的绝佳“黄金周”，花样繁多的促销活动不断“加码”。

不仅如此，多位从业人员表示，近年来，伴随新消费场景延展丰富，消费者的汽车换购需求增加，与我国汽车产业的快速发展形成“双向奔赴”。

“比如，今年露营特别火爆，为了假期自驾游，不少消费者会选择换购SUV。”该销售人员表示，因良好的空间和驾乘感受，SUV成为不少自驾露营爱好者的购车“新宠”。同时，随着国产自主品牌配置不断升级，性价比优势凸显，消费者对国产SUV认可度也越来越高。

据中国汽车工业协会最新统计分析，2022年1-8月，销量排名前十位的SUV生产企业共销售395.2万辆，占SUV销售总量的57%。其中，有七家企业与上年同期相比均呈增长，比亚迪、特斯拉增速更为显著。

款式上“新” 新能源汽车大量交付

“随着新能源车型越来越丰富、品质越来越好，消费者对新能源车的认可度将继续提升，我国新能源车市将保持高增长态势。”中国汽车工业协会副秘书长陈士华表示。

2022年上半年，每卖出5台乘用车，其中就有1台是新能源车。中国汽车工业协会公布的最新数据显示，今年1-8月，我国国内乘用车产销分别完成1480.3万辆和1465.5万辆。其中，新能源汽车产销分别完成397万辆和386万辆，同比分别增长1.2倍和1.1倍。

新能源汽车的亮眼“成绩单”有目共睹，发展势头仍在延续。自9月开始，理想 L9、蔚来 ES7、比亚迪海豹、长安深蓝等智能新车进入大批量交付阶段。“十一”期间，不少车企更是把新车“发布会”搬进商场、露营区，推出更多场景化的功能，消费者一边“吃喝玩乐”，一边预约试驾、预定排单。

乘联会方面表示，今年9月，新能源乘用车零售销量预计将达58万辆，继续实现同比和环比的“双增长”，渗透率有望达到29.7%。

《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》明确提出，到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右的目标。

政策上“新” 汽车消费潜力迸发

“十一”假期，家住江苏南京的周先生购买了一辆价值33万元的新能源汽车，按照“单台车辆价格30万元-40万元以下补贴6000元”的标准，周先生能拿到6000元的补贴。

近年来不少消费者在政策优惠吸引下，入手新能源汽车。

9月26日，财政部、税务总局、工业和信息化部发布《关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告》，明确将今年底到期的新能源汽车免征车辆购置税政策，延续实施至2023年年底。据国家税务总局数据显示，今年1至7月，新能源汽车免征车辆购置税406.8亿元，同比增长108.5%。

今年以来，从开展新能源汽车下乡活动，到要求促进新能源汽车跨区域自由流通，再到提出从二手车、新能源汽车、平行进口车三个方面进一步释放汽车消费潜力。一项项政策“能出尽出”，给我国汽车消费带来了实打实的刺激利好。

中国汽车工业协会预计，未来几个月乘用车仍会呈现较快增长，新能源汽车以及汽车出口还会延续良好发展势头，为全年汽车市场实现稳定增长提供有力保障。

“汽车产业具有体量大、产业链长、关联度高、影响面广、消费占比高等特点，刺激政策能发挥巨大的带动作用和乘数效应。”粤开证券首席经济学家罗志恒表示，政策利好进一步释放汽车消费潜力，也给自主品牌车企带来了多重机遇。

全国乘用车市场信息联席会数据显示，8月自主品牌零售85万辆，同比增长41%；自主品牌国内零售份额为45.8%，同比增长3.8%。

此外，业内人士表示，尽管面临宏观经济下行、疫情散发等不利因素叠加，新能源汽车市场总体预期依旧较好。同时，伴随云端车展、直播卖车等行业销售新模式的助力下，新能源汽车市场还将继续保持增长势头，更多新能源车款或将成为更多消费者的首要选择。

(责编：王震、吕骞)

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