国庆假期全国邮政快递业共揽投快递包裹超41亿件
2022年10月08日09:03 | 来源：人民网
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人民网北京10月8日电 （记者杨虞波罗）据国家邮政局官网消息，今年国庆假期，邮政快递业按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，扎实做好服务经济和民生等各项保障工作，确保寄递渠道安全畅通和行业平稳运行。
国家邮政局高效统筹疫情防控和行业发展，始终把维护行业安全稳定摆在重要位置，切实保障节日期间寄递服务质量。监测数据显示，10月1日至7日，全国邮政快递业运行安全平稳，共揽收快递包裹21.35亿件，与2021年同比增长7.23%；投递快递包裹19.67亿件，与2021年同比增长2.61%。
(责编：杨虞波罗、高雷)
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