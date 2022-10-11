原标题：截至2021年年末 中国人口数量年均增长率为0.4%

国家统计局昨天发布的我国经济社会发展成就报告显示，截至2021年年末，我国人口数量为141260万人，比2012年年末增加5338万人，年均增长593.1万人，年均增长率为0.4%，我国人口规模持续扩大。

报告指出，针对我国生育率下降、人口老龄化等新的人口发展形势，我国分别于2013年和2016年实施“单独两孩”和“全面两孩”生育政策。2021年，为进一步促进我国人口长期均衡发展，党中央提出实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施。生育政策的调整优化，满足了人们多样化的生育需求，促进了出生人口规模的提升，2012年至2021年年均出生人口为1620万人。

数据显示，我国出生人口性别比稳步下降。2021年年末，我国男性人口为72311万人，占51.2%，女性人口为68949万人，占48.8%，总人口性别比为104.9，比2012年下降0.2。从出生人口性别结构看，2021年出生人口性别比为108.3，比2012年降低9.4，出生人口性别结构改善明显。

我国人口持续向沿海、沿江地区及内地城区集聚

人口流动是当前我国人口与社会发展的一个重要特征。国家统计局昨天发布的报告显示，2012年以来，随着城镇化进程不断推进，我国人口流动日益活跃，为经济社会平稳健康发展注入了强大动力。

2020年，我国人户分离人口达到49276万人，占全国人口的34.9%。其中，流动人口达到37582万人，占全国人口的26.6%。与2010年相比，全国人户分离人口增加23138万人，增长88.5%，流动人口增加15439万人，增长69.7%。

从人口流向上看，人口持续向沿海、沿江地区及内地城区集聚，东部地区人口持续增加，人口比重比2010年上升了2.1个百分点。主要城市群人口集聚度加大，粤港澳大湾区城市群、长江三角洲城市群和成渝城市群人口增长迅速，分别增长了35.0%、12.0%和7.3%。上海、北京、广东、浙江4省(市)10年间人口密度增量均在100人/平方公里以上。

我国最低工资标准调整机制不断健全 劳动者的工资水平稳步增长

随着我国经济持续增长，最低工资标准调整机制的健全，以及收入分配结构的优化，我国劳动者的工资水平稳步增长。2021年，城镇非私营单位就业人员平均工资达到106837元，比2012年增长1.28倍，年均增长9.6%；扣除价格因素，比2012年实际增长0.91倍，年均实际增长7.4%。城镇私营单位就业人员平均工资达62884元，比2012年增长1.19倍，年均增长9.1%。

我国还持续加大资金投入和改革力度，建成了世界上规模最大的社会保障体系，各项社会保险覆盖率显著提升。2021年年末，全国参加城镇职工基本养老保险人数48074万人，比2012年年末增加17647万人；参加职工基本医疗保险人数35431万人，增加8945万人；参加失业保险人数22958万人，增加7733万人；参加工伤保险人数28287万人，增加9277万人；参加生育保险人数23752万人，增加8323万人。

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我国年均超过550万失业人员实现再就业

得益于经济发展与扩大就业的有效联动，我国劳动力市场供求平稳，实现了比较充分的就业，失业率保持在合理区间。

数据显示，2018年至2019年，全国城镇调查失业率始终稳定在5.0%左右的较低水平。2020年年初，受新冠肺炎疫情突发影响，就业形势受到冲击，2月份失业率升至6.2%。面对严峻复杂的国内外形势，我国出台了一系列政策措施，从持续推动复工复产、大规模减负稳岗、稳定重点群体就业、促进多渠道灵活就业、完善职业技能培训、加强就业服务等方面全面发力，就业形势得以改善。随着经济持续恢复和各项就业政策落地见效，城镇调查失业率不断回落，2020年12月降至5.2%，与2019年同期持平，2021年12月进一步回落至5.1%。

同时，我国城镇就业规模持续扩大。随着我国经济规模不断跃上新台阶，高质量发展持续推进，新发展格局加快构建，新的就业增长点不断涌现，为稳定和扩大就业打下了坚实基础。虽然受人口老龄化程度加深、劳动年龄人口逐步下降的影响，就业人员总量于2014年达到76349万人的峰值后开始减少，但随着城镇化进程加快，大量农村劳动力向城镇转移，城镇就业人员保持增长态势。2013年，我国城镇就业人员比重首次超越乡村，达到50.5%。2021年，城镇就业人员总量达到46773万人，比2012年增加9486万人，年均增长1054万人；城镇就业占比进一步提高到62.7%，比2012年增加13.8个百分点，年均提高1.5个百分点。

本组文/本报记者 张钦

统筹/余美英

(北京青年报2022年10月11日A05版)

(责编：赵竹青、陈键)

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