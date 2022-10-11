人民网北京10月11日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，“天宫课堂”第三课定于10月12日下午15时45分开始，神舟十四号飞行乘组航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲将面向广大青少年进行太空授课，中央广播电视总台将面向全球进行现场直播。

本次太空授课活动将继续采取天地互动方式进行，3名航天员将在轨介绍展示中国空间站问天实验舱工作生活场景，演示微重力环境下毛细效应实验、水球变“懒”实验、太空趣味饮水、会调头的扳手以及植物生长研究项目介绍，并与地面课堂进行互动交流（授课内容介绍附后)，旨在传播普及载人航天知识，激发广大青少年对科学的兴趣。

“天宫课堂”推出以来，已成功举行了两次太空授课，取得了良好的社会反响。在前期开展的授课内容征集活动中，社会各界特别是广大青少年通过新闻媒体、“学习强国”平台和载人航天工程官网踊跃建言献策，不少好的创意设计脱颖而出，将在此次授课及后续活动中陆续进行展示。

中国航天员真诚邀请广大青少年在地面同步尝试开展相关实验，从天地差异中感知宇宙的奥秘、体验探索的乐趣。

(责编：赵竹青、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经