人民网北京10月10日电 （记者王连香）据中国汽车流通协会消息，初步统计，9月份全国乘用车市场零售达190.8万辆，同比去年增长21%，较上月同期增长2%；全国乘用车厂商批发224.9万辆，同比去年增长29%，较上月同期增长7%。

中国汽车流通协会分析，9月车市零售增长有较好的环境基础，随着“金九银十”已经到来，传统消费旺季，地方政策配合旺季密集出台，新品数量远强于过去两年同期。汽车作为出行代步、城郊休闲需求显著提升，国庆前换购升级更强动力的燃油车，对拉动燃油车消费有一定促进作用。

(责编：王连香、高雷)

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