人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

水利部：提升河湖安全保护水平 共同保障国家水安全

2022年10月10日19:10 | 来源：人民网
小字号

水利部新闻发布会现场。人民网记者 余璐摄

人民网北京10月10日电 （记者余璐）日前，水利部、公安部联合印发《关于加强河湖安全保护工作的意见》（以下简称《意见》）。在水利部今天举行的新闻发布会上，水利部总规划师吴文庆表示，《意见》的出台对于维护河湖管理秩序、提升河湖治理水平、全面提升国家水安全保障能力具有重要意义。

江河湖泊是水资源的重要载体，是生态系统和国土空间的重要组成部分，是经济社会发展的基础支撑。吴文庆表示，《意见》突出问题导向，针对妨碍河湖防洪行洪安全，非法侵占水域岸线，破坏水资源、水生态、水环境和水工程，非法采砂等涉及河湖安全的难点堵点，以及阻碍执法、暴力抗法等突出问题，全面加强两部合作，构建河湖安全保护新模式。同时，强调协同协调，力求形成部门协作、区域协同、流域统筹的河湖安全保护格局。

“《意见》主要内容概括为‘1535’。立足职责定位是‘1’，明确5项协作重点任务，建立健全3项协作机制，采取5项保障措施。”吴文庆介绍，《意见》明确了水利部门要严格执行涉水法律法规，依法查处各类水事违法行为，配合和协助公安机关查处涉水治安和刑事案件。公安机关依法受理水利部门移送的涉嫌犯罪的水事案件，依法严厉打击、严肃查处暴力抗法和妨碍执法人员依法履职等行为。

《意见》指出，要在五个重点领域加强协作，包括防洪安全保障、水资源水生态水环境保护、河道采砂秩序维护、重点水利工程安全保卫、水行政执法安全保障等。针对这五个领域存在的突出问题，强化水行政执法，加大违法行为查处力度，切实维护河湖良好秩序。

关于协作机制，吴文庆谈到，《意见》提出要建立三项协作机制。一是建立健全联席会议机制，双方定期开展河湖安全保护会商，研究解决重点难点问题；二是建立健全水行政执法与刑事司法衔接机制，坚决禁止有案不移、以罚代刑，对案情疑难复杂、社会影响大的案件实施联合挂牌督办；三是建立健全流域安全保护协同机制，以流域为单元，强化上下游、左右岸、干支流、行政区域间水利部门与公安机关的执法协作，形成河湖安全保护的执法合力。

在水利部举行的“加强河湖安全保护协作 共同保障国家水安全”新闻发布会上，人民网记者提问。水利部供图

为了更好地贯彻落实《意见》，有哪些保障措施？吴文庆在回答人民网记者提问时表示，一是强化组织领导，建立协作长效机制，将相关工作情况纳入水利和公安系统目标责任考核；二是强化培训交流，加强执法队伍实践锻炼和专业化建设；三是强化要素保障，加强河湖安全保护的资金保障、执法力量保障和基础设施保障等；四是强化基地建设，推动在大中型水利工程、涉水违法犯罪高发频发地区建设专门执法基地；五是强化宣传引导，营造全社会共同保护河湖安全的良好氛围。

“保护江河湖泊事关人民福祉和民族未来。此次《意见》的出台，是水利部、公安部进一步全面加强河湖安全保护合作的重要标志和新的起点。”吴文庆表示，下一步，将全面强化水利部门与公安机关的协作配合，加强水行政执法与刑事司法衔接，依法打击河湖违法犯罪行为，不断提升河湖安全保护水平，共同维护国家水安全。

(责编：王连香、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
水利部：提升河湖安全保护水平 共同保障国家水安全
　　水利部新闻发布会现场。人民网记者 余璐摄 人民网北京10月10日电 （记者余璐）日前，水利部、公安部联合印发《关于加强河湖安全保护工作的意见》（以下简称《意见》）。…
超超临界高效发电技术加速落地 提升煤炭清洁高效利用
　　“我国连续15年布局研发了百万千瓦级超超临界高效发电技术，目前供电煤耗最低可达到263克每千瓦时，大大低于全国平均水平，也处于全球先进水平。” 前不久，在中共中央宣传部举行的“中国这十年”系列主题新闻发布会上，科技部部长王志刚在谈到煤炭清洁高效利用时表示，目前，超超临界高效发电技术和示范工程已经在全国推广，占煤电总装机容量的26%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部