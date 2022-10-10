水利部新闻发布会现场。人民网记者 余璐摄

人民网北京10月10日电 （记者余璐）日前，水利部、公安部联合印发《关于加强河湖安全保护工作的意见》（以下简称《意见》）。在水利部今天举行的新闻发布会上，水利部总规划师吴文庆表示，《意见》的出台对于维护河湖管理秩序、提升河湖治理水平、全面提升国家水安全保障能力具有重要意义。

江河湖泊是水资源的重要载体，是生态系统和国土空间的重要组成部分，是经济社会发展的基础支撑。吴文庆表示，《意见》突出问题导向，针对妨碍河湖防洪行洪安全，非法侵占水域岸线，破坏水资源、水生态、水环境和水工程，非法采砂等涉及河湖安全的难点堵点，以及阻碍执法、暴力抗法等突出问题，全面加强两部合作，构建河湖安全保护新模式。同时，强调协同协调，力求形成部门协作、区域协同、流域统筹的河湖安全保护格局。

“《意见》主要内容概括为‘1535’。立足职责定位是‘1’，明确5项协作重点任务，建立健全3项协作机制，采取5项保障措施。”吴文庆介绍，《意见》明确了水利部门要严格执行涉水法律法规，依法查处各类水事违法行为，配合和协助公安机关查处涉水治安和刑事案件。公安机关依法受理水利部门移送的涉嫌犯罪的水事案件，依法严厉打击、严肃查处暴力抗法和妨碍执法人员依法履职等行为。

《意见》指出，要在五个重点领域加强协作，包括防洪安全保障、水资源水生态水环境保护、河道采砂秩序维护、重点水利工程安全保卫、水行政执法安全保障等。针对这五个领域存在的突出问题，强化水行政执法，加大违法行为查处力度，切实维护河湖良好秩序。

关于协作机制，吴文庆谈到，《意见》提出要建立三项协作机制。一是建立健全联席会议机制，双方定期开展河湖安全保护会商，研究解决重点难点问题；二是建立健全水行政执法与刑事司法衔接机制，坚决禁止有案不移、以罚代刑，对案情疑难复杂、社会影响大的案件实施联合挂牌督办；三是建立健全流域安全保护协同机制，以流域为单元，强化上下游、左右岸、干支流、行政区域间水利部门与公安机关的执法协作，形成河湖安全保护的执法合力。

在水利部举行的“加强河湖安全保护协作 共同保障国家水安全”新闻发布会上，人民网记者提问。水利部供图

为了更好地贯彻落实《意见》，有哪些保障措施？吴文庆在回答人民网记者提问时表示，一是强化组织领导，建立协作长效机制，将相关工作情况纳入水利和公安系统目标责任考核；二是强化培训交流，加强执法队伍实践锻炼和专业化建设；三是强化要素保障，加强河湖安全保护的资金保障、执法力量保障和基础设施保障等；四是强化基地建设，推动在大中型水利工程、涉水违法犯罪高发频发地区建设专门执法基地；五是强化宣传引导，营造全社会共同保护河湖安全的良好氛围。

“保护江河湖泊事关人民福祉和民族未来。此次《意见》的出台，是水利部、公安部进一步全面加强河湖安全保护合作的重要标志和新的起点。”吴文庆表示，下一步，将全面强化水利部门与公安机关的协作配合，加强水行政执法与刑事司法衔接，依法打击河湖违法犯罪行为，不断提升河湖安全保护水平，共同维护国家水安全。

(责编：王连香、高雷)

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