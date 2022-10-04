人民网记者王仁宏 杨曦

十一长假是人们旅行、出游、赏秋的好时节。多家平台数据显示，今年十一假期本地出行和居家休闲成为重要选项，休闲和健康成为黄金周的关键词。

从各平台数据看，当前假期对消费的带动效应明显提升。其中，周边游、亲子游、短途游成为长假出行的主要方向，由此带动了汽车、摩托车用品和户外装备及服饰等行业销售额的快速提升。

抖音生活服务联合巨量引擎城市研究院此前发布的“国庆出行预测数据”显示，相比去年国庆，亲子游、周边游更受网友关注，与之相关的搜索量明显上涨。京东数据显示，通过对比节前两周和8月同期的数据，服务订单明显增长，周边/当地游产品订单环比增长175.65%，休闲娱乐订单增长124.62%。

10月1日，游客在景色优美的郊区搭帐篷游玩。人民网记者 王震摄

假期带动了户外产品的热销。唯品会公布的数据显示，9月中旬以来，帐篷线上销量同比增长90%，户外桌椅的销量同比增长两倍，冲锋衣的销量同比上升51%。

与此同时，不少人选择和家人、朋友一起去看场精彩的演出。抖音生活服务数据显示，节前演出票务相关订单较8月同期环比增长80%。

伴随着人们健康意识的普遍提升，人们对体育运动表现出较高的热情，国庆长假更是激发了大众多样化的健身消费需求。综合各平台数据，节前体育场馆培训和订场服务火爆，体育用品销售得到一定增长。其中，飞盘、露营等户外活动热度不减，国庆前夕，抖音商城飞盘的成交额同比增幅达到883%，露营相关产品成交额更是增长1596%。

10月2日，游客驾车行驶在百花山国家级自然保护区秋景。新华社记者 彭子洋摄

从出行方式看，“自驾”成为十一长假人们出行的主要方式。在休闲娱乐和周边游热潮带动下，消费者赶在假期出行前做好爱车的维护和保养，增添新装备，提升出行体验和安全度。

京东平台数据显示，汽车相关品类产品销售呈现出明显的增长，其中汽车充气泵销售环比增长117.75%，摩托车骑行服消费额翻倍，更换轮胎服务订单增长97.7%。对比2021年同期，公路车、山地车和城市自行车消费增长明显，骑行服较2021年同期增长153.9%。

与大多数家庭在假期选择“走出去”不同，不少网友青睐来一场“宅休假”。国庆长假期间，脱离往日繁忙的工作节奏，在家中调养身心、陪伴家人，是让自己真正告别“劳累”的不错选择。

“宅休假”同时带动了“宅经济”的繁荣。例如，在读书、赏乐、游戏娱乐中放松身心，通过观看网络直播等 “云游”各地大好河山等。京东数据显示，小说、文学和历史读物成为这个假期最受欢迎的品类，经典动漫、文化刊物、军事文学、政治法律读物节前两周消费增速最快。

在“云游”直播方面，根据抖音搜索数据，河南宝泉旅游度假区、开封清明上河园、焦作云台山、北京日光山谷、辽宁朝阳凤凰山等景点的直播较受网友热捧。

(责编：申佳平、吕骞)

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