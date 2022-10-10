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超超临界高效发电技术加速落地 提升煤炭清洁高效利用

人民网 黄盛
2022年10月10日16:19 | 来源：人民网
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“我国连续15年布局研发了百万千瓦级超超临界高效发电技术，目前供电煤耗最低可达到263克每千瓦时，大大低于全国平均水平，也处于全球先进水平。”

前不久，在中共中央宣传部举行的“中国这十年”系列主题新闻发布会上，科技部部长王志刚在谈到煤炭清洁高效利用时表示，目前，超超临界高效发电技术和示范工程已经在全国推广，占煤电总装机容量的26%。

据悉，超超临界是应用于火电的概念。火力发电是利用煤炭等燃料在锅炉内燃烧，将水加热成高温高压的水蒸气，推动汽轮机高速旋转，再带动发电机发电。按热力学原理，水蒸气的压强和温度越高，发电效率就越高。1个标准大气压下，水从液态变为气态的沸点是100℃，想要提高水蒸气温度，就要增大压强以提高沸点温度。在22.115兆帕压强、374.15℃温度下，水蒸气密度与液态水一样，到达临界状态；当温度和压强都超过了临界值，水会处于超临界状态。用超临界状态的水蒸气来发电，叫做超临界发电技术，而超超临界发电则是比超临界发电技术更高的阶段。

中金公司研报显示，超超临界较亚临界机组效率高约7%，单位煤耗、二氧化碳排放可减少15%及10%。

也有业内人士表示，实现超超临界的技术难点在于，高压下的闪蒸、气蚀。这需要材料、结构设计、控制系统一整套的解决方案。目前豫能控股、华西能源、武进不锈等产业企业已经布局超超临界技术相关生产线。其中，武进不锈生产的超超临界钢管最早在大唐电力集团(信阳电厂)，华能电力集团(井冈山电厂）660MW超超临界，国华绥中1000MW超超临界机组中投入使用，标志着超级304钢管的完全国产替代。其中国华绥中机组是国内首台1000MW国产化机组，并进行了全过程的超级304管道跟踪研究。

上述业内人士表示，对煤电机组使用超超临界高效发电技术，一方面实现了节能减排工作，另一方面也优化了煤电机组运行管理，提升煤电企业管理水平，也提高了机组的生产效率和经济效益。

光大证券指出，在构建以新能源为主体的新型电力系统的过程中，对火电灵活性改造提出了更高的要求；在“双碳”目标下，对火电的节煤降耗提出了更高的要求。火电灵活性改造与节能改造的加速，将在“十四五”期间为相关企业创造额外的营收和利润增量。

(责编：王连香、高雷)
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