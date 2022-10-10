人民网记者 夏晓伦

在安徽合肥，淮河路步行街国庆期间客流量达到193万人次，销售额约8亿元；在湖北十堰，全市重点商超黄金周实现销售额4.03亿元，较去年同比增长6.6%；在上海静安，9家购物中心和百货7天累计实现销售额6.07亿元，同比增3%……今年国庆假期，全国多地节日消费市场繁荣有序，点燃假日消费热潮。

消费是经济增长的重要引擎，也是人民对美好生活需要的直接体现。国家统计局数据显示，今年1月份至8月份，我国社会消费品零售总额增速由降转升，可以看出，居民消费潜力持续释放，消费回暖的势头延续。

具体从购物需求上来看，如今的消费者在品牌及产品的消费上回归理性，不再盲从追大牌，也不再人云亦云买爆款，而是真正选择自己喜欢的产品。在此背景下，国产品牌正在加速占据消费者的购物车。

国货崛起呈加速发展态势

根据拼多多发布的《2022多多新国潮消费报告》显示，过去一年，新国潮、新国货品牌明显加快了上行新电商的步伐，入驻平台的品牌数量同比增长超过270%，并先后涌现出327个过亿元品牌。

今年以来，拼多多先后推出多个扶持制造业的专项活动。在此前的618大促期间，国内制造业品牌迎来全面爆发，平台手机、家电、美妆、日化等行业均实现同比翻倍增长。其中，手机行业全品类同比增长148%，家电全品类销售规模同比增长103%，美妆行业全品类销量同比增长122%、日化行业全品类同比增长110%。

在新国货的用户群体中，年轻化成为显著特点。京东消费及产业发展研究院发布的《2022年轻人国货消费趋势报告》显示，今年以来，年轻的消费者们较以往购买了更多的国货商品。在形成一定销售规模的品牌中，95后国货用户数占比同比提升11%。

该报告认为，年轻的消费者通过丰富多样的国潮消费形式，年轻的心在历史文化沉淀的精神中找到了韵脚，把传统文化的精髓融入了日常生活。数据显示，2022年以来，95后购买“中国红”元素的商品销量增长超3倍。

另有调研数据显示，59.5%的消费者对国货品牌非常看好、支持国货发展，可见，新时代背景下，国货正在受到越来越多消费者的支持，拥有匠心精神的“中国制造”正在成为这个时代消费者青睐的对象。

高品质国货引领消费新潮流

改革开放以来，中国经济经过40余年的蓬勃发展，为国货崛起提供了肥沃土壤。尤其是近年来，我国品牌建设取得积极进展,品牌影响力稳步提升。

国货品牌崛起的背后有着哪些深层次原因？对此，中金公司消费行业首席分析师郭海燕曾表示，国货消费赛道兴起的动力不仅是消费者的民族自信与文化自豪感随着我国经济实力增强的提升，还倚赖中国产品和品牌在品质、设计、技术、创新能力等方面的全新高度，以及供应链、物流、大数据、互联网等新基础设施的强大支持。

消费者在面对中国品牌时，更加追求高品质、高性价比的消费，这也启发了企业在研发和推广产品时，必须不断树立起属于自己的品质感，持续提升口碑，才能够赢得更多消费者的青睐。

以主打国潮风的新中式烘焙品牌虎头局为例，国庆期间全国68家门店实现了超千万的销售业绩，这得益于其在今年快速提升了门店规模，同时积极优化布局供应链，构建标准研发、标准体系改造能力。比如以大米为基础原料替代面粉，建立能够适配全球供应链的高标准半成品生产标准等。

对此，虎头局创始人胡亭解释道，随着文化自信的提升，某些产业或将出现定义全球标准的企业集合，“比如我们所在的烘焙行业，就有机会把中式烘焙定义标准，将基础粉料、馅料等原材料，从种植、生产、售卖，做三段强标准强文化的市场输出。”

在中国人民大学中国市场营销研究中心主任郭国庆看来，国货品牌加速崛起，离不开企业自身的品牌建设，比如深耕深度挖掘市场需求，注重场景沉浸式购物体验；掌握消费行为新特征，精准匹配客户个性化需求；传统产品不断创新升级，产品量大面广；注重品牌建设，重视企业社会责任等。

国产品牌如何应对机遇与挑战？

数据显示，“2022年全球品牌价值500强”榜单中，我国入围企业84家，比2017年增加27家，电子信息、装备制造、纺织服装、建筑工程、金融、互联网、电子商务等领域涌现众多全球知名品牌，“中国桥”“中国港”“中国路”等名片享誉全球。

当前，我国已进入高质量发展阶段，而品牌是高质量发展的重要象征，加强品牌建设是满足人民美好生活需要的重要途径。有专家表示，在此背景下，我国内需潜力将不断释放，深度挖掘市场需求，增强企业对市场需求变化的反应能力和调整能力将成为新国货稳步前行的关键所在。

该专家还表示，国产品牌在中国未来经济发展的进程中，必定是一股强劲的推动力量，要用政策的叠加和政府的引导，把国产品牌的市场主体内在动力迸发出来，通过创新不断地提升产品品质，夯实品牌发展基石。

胡亭则从两个方面给出了建议：一是要在供给侧提效提质，这就需要环境的营造，这是一个长期的过程，企业要有耐心；二是当前的消费已渐趋理性，而主力消费群体也处在一个迭代周期里，他们的消费场景、消费习惯、口味偏好、支付能力等都有很大的不同。“能够跟随消费群体迭代及时做出改变，将有助于国货品牌抢占市场。”她说。

品牌建设非一日之功，也非一人之力能为。中国宏观经济研究院产业经济与技术经济研究所研究员洪群联表示，要全面提高认识、多方协同发力，企业厚植工匠精神、追求精益求精、打造百年品牌，政府积极主动作用、加大政策支持、营造良好环境，全社会爱护品牌、享受品牌，久久为功共同推动中国品牌建设高质量发展。

(责编：王连香、高雷)

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