人民网记者 乔雪峰

长珲城际铁路被称为"东北最美的高铁"，是一条连接吉林省长春市到吉林省珲春市的城际铁路，是中国东北地区城际铁路网重要组成部分，这条高铁始于长春市，终到中国、俄罗斯、朝鲜三国交界地的珲春市。

秋色撩人意正浓，无限风光最知秋。一条条巨龙奔驰在五彩缤纷的铁路线上，徜徉于绝美的秋色风景之中。长珲城际铁路沿线旅游资源丰富，风光独特，景色迷人。秋天所有的色彩都被这条“东北最美高铁”私藏，红的黄的点缀，如诗如画。

据了解，长珲城际铁路途经“关东第一山”长白山、“关东奇山”拉法山，跨越“北国明珠”松花湖、“塞外江南”雁鸣湖，穿过“东方第一村”防川、蛟河红叶谷等众多国家自然保护区、风景区。长珲城际铁路犹如一条玉带，串起了一道道美丽的风景。长珲城际铁路开通运营以来，雄浑壮美的北国风光逐步呈现在世人面前，极大促进了当地旅游资源开发，带动了珲春的旅游业发展，拉动了地方旅游经济。特别是每年9月份，美丽的风景吸引了大量游客，中短途游客骤增。

中国铁路沈阳局相关负责人告诉记者，长珲城际铁路开通后，不仅满足了旅客出行需求，还拉动了地方经济发展，获得了良好的社会效益和经济效益。据统计，截至2022年9月28日，长珲城际铁路累计发送旅客1.5亿人，日均发送旅客5.8万人。

该负责人表示，长珲城际铁路的开通运营，使不通旅客列车的珲春市实现了“两连跳”，直接迈入高铁时代，激活了东北腹地交通网的“末梢神经”，进一步完善了区域交通运输结构，与长吉城际、哈大高铁、盘营高铁、沈丹高铁等高速铁路，共同形成东北地区铁路快速客运网。

该负责人还表示，长珲城际铁路有效拉动了地方经济，改变沿线人们的生活方式，使延边州“高铁游”持续升温、异常火爆，在东北铁路网中大放异彩，成为一条造福沿线百姓的幸福路。