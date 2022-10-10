人民网北京10月10日电 （记者杨曦）国家统计局今日发布的党的十八大以来经济社会发展成就系列报告显示，十年来，我国人口规模持续扩大，人口素质不断提高，就业结构不断优化，就业质量稳步提升，就业形势保持稳定。

人口总量平稳增长 教育、健康水平提升

人口数量保持增长。2012—2021年年均出生人口为1620万人。2021年末，我国人口数量为141260万人，比2012年末增加5338万人，年均增长593.1万人，年均增长率为0.4%。

性别结构优化改善。2021年末，我国男性人口为72311万人，占51.2%，女性人口为68949万人，占48.8%，总人口性别比为104.9，比2012年下降0.2。从出生人口性别结构看，2021年出生人口性别比为108.3，比2012年降低9.4，出生人口性别结构改善明显。

文化素质稳步提升。2020年全国15岁及以上人口平均受教育年限达到9.9年，比2012年提高0.7年。15岁及以上文盲人口占全国人口的比重从2012年的4.2%下降到2020年的2.7%。2020年，高中及以上文化程度人口达到43137万人，占全国人口的比重为30.6%，比2010年增加12374万人，占比提高7.6个百分点。

健康状况持续改善。2020年人口平均预期寿命达到77.9岁，比2010年提高3.1岁。孕产妇死亡率和婴儿死亡率均大幅度下降，分别从2012年的24.5/10万和10.3‰，下降至2021年的16.1/10万和5.0‰，新生儿死亡率从2012年的6.9‰下降至2021年的3.1‰。

就业形势总体稳定、结构不断优化、质量稳步提升

城镇就业规模持续扩大。2021年，城镇就业人员总量达到46773万人，比2012年增加9486万人，年均增长1054万人；城镇就业占比进一步提高到62.7%，比2012年增加13.8个百分点，年均提高1.5个百分点。

重点群体就业保障有力。2012—2021年全国农民工总量由26261万人增至29251万人，农民工就业规模平稳增长。针对困难群体，不断加强就业帮扶。2012年以来，平均每年有超过550万失业人员实现再就业，超过170万困难人员实现就业，约5万户零就业家庭实现每户至少一人就业。

就业结构不断优化。2021年，我国第一、二、三产业就业人员分别为17072万人、21712万人和35868万人，占比分别为22.9%、29.1%和48.0%。2020年，我国共享经济平台企业员工达到631万人，比2015年增加约131万人，平台带动的就业人数约8400万人，比2015年增加约3400万人。

就业质量稳步提升。2021年，城镇非私营单位就业人员平均工资达到106837元，比2012年增长1.28倍，年均增长9.6%；城镇私营单位就业人员平均工资达62884元，比2012年增长1.19倍，年均增长9.1%。2021年末，全国参加城镇职工基本养老保险人数48074万人，比2012年末增加17647万人；参加职工基本医疗保险人数35431万人，增加8945万人；参加失业保险人数22958万人，增加7733万人。

(责编：杨曦、吕骞)

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