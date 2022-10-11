人民网记者 余璐

国家林业和草原局通过人民网“领导留言板”回复网友。点击图片查看留言详情

“建议加快草原生态恢复的进程，提升草原生态功能和生产能力。”

近日，网友通过人民网“领导留言板”对加快推进草原生态修复建言献策。对此，国家林业和草原局回应表示，将加强林草资源监测和生态状况评价，进一步对有关地方加强指导，根据气候水土条件及草原退化规律特征，科学实施草原生态修复治理。

草原是我国重要的生态系统和自然资源，在维护国家生态安全、边疆稳定、民族团结和促进经济社会可持续发展、农牧民增收等方面具有基础性、战略性作用。

党的十八大以来，我国草原保护修复工作取得显著成效，草原生态功能和生产能力不断提升。全国草地面积39.68亿亩，划定基本草原37亿亩。十年来，我国扎实推进草原保护修复，种草改良草原1.65亿亩。深入实施草原生态补奖政策，全面落实草原禁牧和草畜平衡制度，近40亿亩草原得到休养生息，草原综合植被盖度达50.32%，美丽中国绿色本底不断夯实。

网友在人民网“领导留言板”留言中建议，根据草原植被和土壤发生退化演替的自然规律和分异特征，按照草原退化等级、类型和分布区域，采取与之相适应的生态修复方法，真正实现“对症下药”“标本兼治”。

国家林业和草原局表示，我国是草原大国，草原面积居世界前列。但是由于人口增加、不合理利用以及气候变化等因素的叠加，草原退化趋势加快，到本世纪初，全国90%以上的草原出现不同程度的退化。

“党的十八大以来，国家高度重视生态文明建设，草原生态保护被提升到更加重要的位置。国家出台一系列加强草原生态保护修复的政策措施，在13个主要草原省区启动实施草原生态保护补助奖励政策，推行禁牧休牧和草畜平衡制度，同时大幅增加草原生态修复治理投入。”国家林业和草原局回复留言称，2012年以来，我国累计投入中央资金400多亿元，支持各地开展人工种草近5000万亩、退化草原补播改良近1亿亩，治理黑土滩和毒害草1200余万亩。

记者梳理发现，2021年3月，国务院办公厅印发《关于加强草原保护修复的若干意见》，提出以完善草原保护修复制度、推进草原治理体系和治理能力现代化为主线，加强草原保护管理，推进草原生态修复，促进草原合理利用，改善草原生态状况，推动草原地区绿色发展。

在2021年7月出台的《“十四五”林业草原保护发展规划纲要》中，“轻度退化草原降低人为干扰强度，中度退化草原适度开展植被、土壤等生态修复，重度退化草原通过封育、种草改良、黑土滩治理等重建草原植被。”被纳入加强草原生态保护修复的具体措施之中。

一份份政策的出台，让新时代草原保护修复工作的目标进一步明确。

“到2025年，草原保护修复制度体系基本建立，草畜矛盾明显缓解，草原退化趋势得到根本遏制，草原综合植被盖度稳定在57%左右，草原生态状况持续改善。”国家林业和草原局表示，下一步，国家林业和草原局将进一步提升草原生态功能和生产功能，促进草原生态系统实现良性循环，形成人与自然和谐共生的新格局。

(责编：乔业琼、吕骞)

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