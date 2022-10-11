人民网北京10月11日电 （记者王仁宏）据农业农村部消息，为扩大农业农村有效投资、提升农业综合生产能力，日前，农业农村部、水利部等八部门联合印发《关于扩大当前农业农村基础设施建设投资的工作方案》（以下简称《方案》），就加强农业农村基础设施建设作出部署安排。

《方案》明确，从现在到年底前，聚焦农业农村基础设施短板弱项，突出抓好灌区等水利设施建设和改造升级、农田水利设施补短板，以及现代设施农业和农产品仓储保鲜冷链物流设施等项目建设，加快在建项目实施进度，开工一批新项目，确保尽快形成实物工作量、尽快见效，为保供防通胀、稳住经济大盘奠定坚实基础。

《方案》提出，针对投融资机制，在建设主体上，鼓励符合条件的相关市场主体参与承建农业农村、水利基础设施重大工程项目；在资金筹集上，推行政府投资与金融信贷投贷联动；在运营方式上，对设施农业、冷链物流等市场化程度较高的农业农村基础设施项目，鼓励社会资本合作建设运营；在还款来源上，以项目建成后形成的生产经营收入为主，通过项目打捆打包建设经营，统筹构建多元化还款渠道。

《方案》要求，各地要强化统筹协调、强化政策扶持、强化指导服务、强化督促检查，以重大项目设计为支撑，用好投融资政策工具，完善市场化运作机制，加快农业农村基础设施建设进度，确保尽快建成并发挥效益，形成投资拉动效应。

(责编：王仁宏、吕骞)

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