人民网北京10月14日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，2022年10月，由我国牵头制定的首个自动驾驶测试场景领域国际标准ISO 34501: 2022 Road vehicles － Test scenarios for automated driving systems － Vocabulary《道路车辆自动驾驶系统测试场景词汇》正式发布。

据了解，该标准作为自动驾驶系统测试场景的重要基础性标准，满足了行业在开展自动驾驶测试评价相关工作时采用标准化语言描述测试场景的需求，将广泛应用于全球智能网联汽车自动驾驶技术及产品的研发、测试和管理，为智慧出行、区域接驳及道路运输等各类自动驾驶应用提供重要基础支撑。

近年来，随着汽车自动驾驶技术在全球的迅速兴起，自动驾驶测试评价相关标准成为各个国际标准化组织的重点工作方向。2018年4月，我国向国际标准化组织道路车辆委员会（ISO/TC22）提出自动驾驶测试场景国际标准提案，获批组建自动驾驶测试场景工作组（ISO/TC22/SC33/WG9）并担任工作组召集人。随后，我国结合自身产业发展实践，联合德国、日本、英国、荷兰、美国等二十余个国家的专家，围绕自动驾驶测试场景共同规划了一系列国际标准项目，包括ISO 34501场景词汇、ISO 34502安全评估框架、ISO 34503设计运行范围、ISO 34504场景分类、以及ISO 34505评价与用例生成等。

值得一提的是，ISO 34501是该系列中首个发布的国际标准，主要规范了自动驾驶系统、动态驾驶任务、设计运行范围及条件等概念，明确了场景、动静态环境和实体要素之间的关系，并形成了包括功能场景、抽象场景、逻辑场景和具体场景在内的场景层次描述规则。

工业和信息化部表示，下一步将组织中国汽车技术研究中心有限公司等相关单位，以国际国内标准同步研究、同步制定为原则，充分发挥我国汽车产业应用场景丰富、技术创新活跃等优势，加快推进自动驾驶先进技术研发、基础场景库建设应用及行业测试评价能力建设，持续提升我国在国际标准法规体系建设和产业融合发展方面的参与度和贡献度。

(责编：申佳平、吕骞)

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