人民网北京10月14日电 （记者杨曦）国家统计局今日发布数据显示，2022年9月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.8%，环比上涨0.3%。1至9月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨2.0%。

国家统计局城市司首席统计师董莉娟表示，9月份，各地区各部门持续统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，采取多种措施全力做好重要民生商品保供稳价，居民消费市场运行总体平稳。

从环比看，CPI由上月下降0.1%转为上涨0.3%。其中，食品价格上涨1.9%，涨幅比上月扩大1.4个百分点，影响CPI上涨约0.35个百分点。食品中，受高温少雨天气影响，鲜菜价格上涨6.8%，涨幅比上月扩大4.8个百分点，影响CPI上涨约0.14个百分点，占CPI环比总涨幅四成多；猪肉消费需求季节性回升，加之看涨预期下部分养殖户压栏惜售，价格继续上涨，但在中央储备猪肉投放等措施作用下，中下旬涨势有所趋缓，全月平均上涨5.4%；受节日期间消费需求增加影响，鸡蛋、虾蟹类和鲜果价格分别上涨6.0%、2.4%和1.3%。非食品价格由上月下降0.3%转为持平。非食品中，工业消费品价格由上月下降0.7%转为持平，其中受国际油价下行影响，国内汽油和柴油价格分别下降1.2%和1.3%；夏秋换季上新，服装价格上涨0.8%。服务价格由上月持平转为下降0.1%，其中受暑期结束及疫情散发影响，跨区域出行减少，飞机票、宾馆住宿和旅行社收费价格分别下降9.9%、2.9%和1.3%；本地游和周边游增多，交通工具租赁费价格上涨4.0%。

从同比看，CPI上涨2.8%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。其中，食品价格上涨8.8%，涨幅比上月扩大2.7个百分点，影响CPI上涨约1.56个百分点。食品中，猪肉价格上涨36.0%，涨幅比上月扩大13.6个百分点；鲜果和鲜菜价格分别上涨17.8%和12.1%，食用油、禽肉类、鸡蛋和粮食价格分别上涨8.3%、7.9%、7.6%和3.6%，涨幅均有扩大。非食品价格上涨1.5%，涨幅比上月回落0.2个百分点，影响CPI上涨约1.21个百分点。非食品中，工业消费品价格上涨2.6%，涨幅比上月回落0.4个百分点，其中汽油、柴油和液化石油气价格分别上涨19.2%、21.0%和16.6%，涨幅均有回落；服务价格上涨0.5%，涨幅比上月回落0.2个百分点。

据测算，在9月份2.8%的CPI同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为0.8个百分点，新涨价影响约为2.0个百分点。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.6%，涨幅比上月回落0.2个百分点。

(责编：杨曦、吕骞)

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