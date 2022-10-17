人民网北京10月17日电 （记者李栋）据农业农村部最新农情调度显示，全国秋粮已收获9.31亿亩，完成71.3%，进度同比快2.6个百分点。当前，各主产区正抢抓农时，加速推进秋粮收获。

分地区看，东北地区收获过七成；黄淮海地区过七成半；西北、西南地区均过八成；长江中下游及华南地区过五成半。

在山东省乐陵市杨安镇千都苑新村农田里，无人驾驶玉米收割机、旋耕播种机、深松机正按照规划设计进行秋收秋种。“用无人驾驶收割机，不到一个小时就把十亩玉米收完了，相比以往节省了不少人力和时间成本，收入也大幅增加。”种粮大户李现伟说。

“今年玉米收获期间，机收减损率下降了3％，87万亩玉米可增收17000吨。”乐陵市农业机械技术推广服务中心副主任范红军介绍说，在粮食生产耕、种、管、收各个环节，通过大力推广高端、高效、智能、精细化作业的农机装备，大幅提升了作业的质量和作业的标准。

据山东省农业农村厅调查，今年山东秋粮生长期内雨水充沛、光照充足，土壤墒情适宜，长势良好，秋粮丰产丰收在望。“截至10月13日，全省秋粮已收获5345.6万亩，收获面积已达81.6%。”相关负责人表示。

产好粮更要储好粮。记者从中储粮集团获悉，目前，江苏、安徽两省已率先启动2022年秋粮最低收购价收购。今年，中晚籼稻和粳稻最低收购价格同比均上调0.01元/斤。“中储粮联合有关单位已准备2200多个收储库点、5700多万吨仓容，确保‘有仓等粮、有人收粮、有钱买粮’。”中储粮集团公司购销计划部副部长范军介绍说。

当前秋粮收购正由南向北陆续展开。国家粮食和物资储备局新闻发言人秦玉云表示，随着秋粮收获进度不断加快，新季秋粮正在陆续上市。据调度，目前主产区普通品种三等中晚稻收购价格基本在1.29元/斤上下，与往年价格大体相当。

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