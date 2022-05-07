民航局向多个中外航班发出熔断指令
人民网北京5月7日电 （记者乔雪峰）记者从民航局获悉，5月5日至6日，民航局向韩国德威航空TW615航班、东航MU568航班等多个中外航班发出熔断指令。民航局要求，各航空公司在当地使领馆指导下，做好后续航班旅客安抚和机票退改等服务工作。
根据通报，4月20日入境的韩国德威航空TW615航班（首尔至武汉）确诊新冠肺炎旅客6例，自5月9日起，暂停韩国德威航空TW615航班运行2班。
4月21日入境的东航MU568航班（新加坡至南昌）确诊新冠肺炎旅客7例，自5月16日起，继续暂停东航MU568航班运行2班。
4月22日入境的南航CZ6092航班（万象至广州）确诊新冠肺炎旅客10例，自5月9日起，暂停南航CZ6092航班运行4班。
4月22日入境的南航CZ348航班（巴黎至广州）确诊新冠肺炎旅客7例；4月29日入境的南航CZ348航班（巴黎至广州）确诊新冠肺炎旅客11例。自5月16日起，继续暂停南航CZ348航班运行共6班。
4月24日东航入境的MU542航班（曼谷至南昌）确诊新冠肺炎旅客7例，自5月9日起，暂停东航MU542航班运行2班。
4月24日入境的南航CZ328航班（洛杉矶至广州）确诊新冠肺炎旅客7例，自5月9日起，暂停南航CZ328（周日入境）航班运行2班。
4月26日入境的吉祥航空HO1334航班（大阪至大连）确诊新冠肺炎旅客7例，自5月16日起，继续暂停吉祥航空HO1334航班运行2班。
4月26日入境的南航CZ8140航班（伊斯兰堡至武汉）确诊新冠肺炎旅客5例，自5月16日起，暂停南航CZ8140航班运行2班。
4月27日入境的东航MU220航班（法兰克福至成都）确诊新冠肺炎旅客5例，自5月16日起，继续暂停东航MU220航班运行2班。上述熔断的航班量不得用于其他航线。
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