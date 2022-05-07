人民网北京5月7日电 （记者乔雪峰）近日，民航局、国家发展改革委联合印发《“十四五”时期推进“空中丝绸之路”建设高质量发展实施方案》（以下简称《实施方案》），《实施方案》阐明“十四五”时期推进“空中丝绸之路”建设的指导思想、基本原则、主要目标和重点任务，是“十四五”时期推进“空中丝绸之路”建设的指导性文件。

民航局相关负责人表示，“十四五”时期推进“空中丝绸之路”建设，是以更好满足与共建国家互联互通需要为目标，努力构建安全可靠、便捷高效、绿色集约、互惠包容的“空中丝绸之路”，服务新时代民航强国建设，助力共建“一带一路”高质量发展。

《实施方案》提出，“十四五”时期，要优化完善航空枢纽格局，加强航线网络互联互通，推动“硬联通”迈上新台阶；加强政策对接和标准联通，积极参与多边国际民航治理，加快“软联通”实现新突破；建立健全合作机制，拓展人文交流领域，促进“心联通”取得新进展；增强风险防控能力，提升安全治理水平，推进航空安全水平再上新台阶；加强“空中丝绸之路”品牌建设，进一步扩大“朋友圈”，稳步推动国际影响力、感召力、塑造力实现新提升。在此基础上，《实施方案》提出了8项量化预期指标。

该负责人表示，《实施方案》围绕政策沟通、设施联通、贸易畅通和民心相通等方面，从八个方面提出了“十四五”时期推进“空中丝绸之路”建设高质量发展的重点任务，一是深化国内航空枢纽开放发展，二是深化航线网络互联互通，三是深化民航基础设施领域合作，四是深化科技创新合作，五是深化规则标准联通，六是深化人文交流合作，七是深化国际贸易合作，八是深化合作平台建设。为进一步细化实化以上任务，《实施方案》在附件中提出了11项重点工程。

此外，为确保目标指标和重点任务落实落地，《实施方案》还要求各部门加强组织领导，加强内外联动，加强风险防控，加强跟踪评估，加强宣传引导。

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