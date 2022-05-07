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揽收、投递量均破3亿件 我国邮政快递业保通保畅工作成效显现

2022年05月07日13:13 | 来源：人民网
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人民网北京5月7日电 （记者乔雪峰）记者从国家邮政局获悉，随着各地枇杷、荔枝、樱桃等应季水果陆续上市，在生鲜电商、网络直播、原产地直销等模式的推动下，快递业务发展动能进一步释放，邮政快递业保通保畅工作成效显现，行业运行呈现逐步恢复态势，揽投量均超过去年同期水平。

数据显示，5月6日，全行业邮快件揽收量达到3.16亿件，较前一日上升2.9%；投递量达到3.02亿件，较前一日上升0.3%。

据了解，今年2月底以来，我国疫情呈现点多、面广、频发的特点，邮政快递业正常运行经受严峻考验，部分环节出现堵点，邮快件揽收量、投递量有所下滑。对此，国家邮政局相关负责人告诉记者，为打通运行堵点，保障行业畅通，促进上下游稳定，国家邮政局按照国务院物流保通保畅工作机制部署，自4月10日起，迅速启动邮政快递业保通保畅工作，建立工作机制，强化系统部署，加强政策保障，实施按日调度，开展实时监测，制定督办措施，保通保畅工作取得阶段性进展。

各地邮政管理部门积极行动起来，全力推动邮政快递业防疫情保畅通工作。江苏、山东、河北、福建、浙江等地的揽收量和投递量均有明显上涨。全国停运分拨中心和邮件快件积压数均大幅度下降，各地累计办理邮政快递车辆通行证已超15.3万张。

在疫情防控形势持续趋稳的上海，当地邮政管理部门召开邮政快递业复工复产动员部署会，要求积极稳妥逐步有序开展复工复产工作，在疫情防控科学精准、动态清零的前提下，努力实现“干线网络无堵点、邮件快件无积压”和“保民生物资运递畅通、保城乡商品寄递畅通”的工作目标。

在吉林省长春市，邮政快递业正在积极稳妥、逐渐有序推进复工复产。自4月24日起，主要品牌快递分拨中心陆续复工，目前已全部恢复正常运转。

(责编：赵竹青、吕骞)

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