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入汛最强降雨蓄势待发 专家解读对春耕春播影响几何

李栋
2022年05月09日10:33 | 来源：人民网
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人民网北京5月9日电 （记者李栋）据中央气象台最新预报，5月9日至13日，江南南部和华南将迎来今年入汛以来最强降雨过程，具有持续时间长、累计雨量大、局地雨势猛等特点。入汛以来最强降雨的到来，将对春耕春播造成多大影响？中央气象台首席预报员陈涛表示，中东部降水降温过程利于补充北方地区土壤墒情，南方地区则需要及时清理沟渠，保证排水通畅，减轻渍涝影响。

据农业农村部最新农情调度显示，全国已春播粮食4.92亿亩，完成意向面积超过一半，进度快于去年同期。其中，早稻播栽已经结束，春小麦播种超过八成，春玉米七成，大豆两成，总体进展顺利。新疆、华北、黄淮等地棉花、春玉米以及东北地区春玉米、大豆、一季稻等还在播种当中。

中央气象台预计，10日至12日，我国北方地区将有一次较强冷空气活动。届时，内蒙古和西北、东北、华北大部地区降温4至8摄氏度，局地降温10摄氏度以上，并伴有4至6级偏北风，阵风7至9级。

除大风降温之外，北方部分地区还将伴有降水天气过程，内蒙古和西北、华北、东北地区等地还有小到中雨或雷阵雨，局地大雨。气温低加上降雨，导致体感温度更低。

降水降温对春耕不利影响有多大？在陈涛看来，面对此次降水降温过程，各地需要针对不同的土壤墒情区别对待。在中东部，降水降温过程利于补充北方地区土壤墒情，但受降水影响，春播作业将短暂受阻。东北地区北部、华北地区北部以及甘肃东部、陕西中部等地部分地区平均气温低于8摄氏度，玉米、大豆等旱地作物播种暂缓、已播作物萌芽速度将变缓。

陈涛建议，东北地区尽量避开降温、大风时段，根据墒情和气温变化适时播种，土壤偏湿地区注意在天气好转后加紧排湿散墒；对已经播种的旱田作物，应注意查田，一旦发现粉籽等情况及时采取补救措施；稻作区不宜提早插秧，注意调控育秧棚内温湿度，并做好防风加固工作。

“对尚未完成播种计划的地区应抓住有利天气，趁墒或造墒播种，加快春播进度。”陈涛表示，对已播田块做好幼苗管理，及时查苗、补苗。

在南方地区，强降雨和强对流天气易造成水稻倒伏、农田短时积涝等问题，“对正在收获晾晒油菜的江南南部地区，需及时清理沟渠，保证排水通畅，减轻渍涝影响。”陈涛说。

(责编：王震、高雷)

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