人民网北京5月9日电 （记者王震）据海关总署网站消息，今年前4个月，我国进出口总值12.58万亿元人民币，比去年同期（下同）增长7.9%。其中，出口6.97万亿元，增长10.3%；进口5.61万亿元，增长5%；贸易顺差1.36万亿元，增加39.2%。

一般贸易进出口增长、比重提升。前4个月，我国一般贸易进出口8.01万亿元，增长11.2%，占我外贸总值的63.6%，比去年同期提升1.9个百分点。其中，出口4.41万亿元，增长15%；进口3.6万亿元，增长6.8%。同期，加工贸易进出口2.64万亿元，增长2.5%，占21%，下滑1.1个百分点。其中，出口1.65万亿元，增长2%；进口9918.1亿元，增长3.4%。此外，我国以保税物流方式进出口1.51万亿元，增长7.6%。其中，出口5589亿元，增长13.5%；进口9528.3亿元，增长4.3%。

对东盟等主要贸易伙伴进出口增长。前4个月，东盟为我第一大贸易伙伴，我与东盟贸易总值为1.84万亿元，增长7.2%，占我外贸总值的14.6%。欧盟为我第二大贸易伙伴，与欧盟贸易总值为1.73万亿元，增长6.8%，占13.8%。美国为我第三大贸易伙伴，中美贸易总值为1.56万亿元，增长8.7%，占12.4%。韩国为我第四大贸易伙伴，中韩贸易总值为7649.2亿元，增长8.4%，占6.1%。同期，我国对“一带一路”沿线国家合计进出口3.97万亿元，增长15.4%。

分企业性质来看，民营企业进出口快速增长、比重提升。前4个月，民营企业进出口6.1万亿元，增长11%，占我外贸总值的48.5%，比去年同期提升1.4个百分点。同期，外商投资企业进出口4.42万亿元，增长2.2%，占我外贸总值的35.1%。国有企业进出口2.04万亿元，增长14.1%，占我外贸总值的16.3%。

此外，机电产品和劳动密集型产品出口均增长；铁矿砂进口量价齐跌，原油、煤炭、天然气和大豆等进口量减价扬。

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